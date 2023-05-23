Компания Эн+ откроет новый "Мультилаб" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Ен+

25 мая генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко в торжественной обстановке вручил директору лицея № 40 Наталии Умновой сертификат победителя конкурса "Мультилаб Эн+". В рамках проекта в учебном учреждении будет создано новое мультимедийное пространство для школьников, оборудованное по последнему слову техники.

В мероприятии также приняли участие директор департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода Владимир Радченко, депутат городской Думы Инна Ванькина, ученики лицея и их родители.

Проект по созданию высокотехнологичных классов стартовал в прошлом году. Компания Эн+ открыла четыре "Мультилаба", в этом году будет создано ещё три – в Нижнем Новгороде, Ангарске и Братске. Объём инвестиций компании Эн+ в открытие высокотехнологичного класса в Нижнем Новгороде составит почти 13 млн рублей. Планируется, что он распахнёт свои двери уже в начале нового учебного года.

– Рад, что "Мультилаб от Эн+" появится теперь и в Нижнем Новгороде. Поздравляю образовательное учреждение с этой заслуженной победой. Наша компания уделяет большое внимание образовательным программам для школьников и студентов. Мы хотим помочь школьникам попробовать себя в разных дисциплинах и определиться с будущей профессией. Уверен, что "Мультилаб" поможет юным нижегородцам раскрыть свой потенциал и сориентироваться в современном высокотехнологичном мире, – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Учреждения, в которых будут созданы современные центры, выбирались на конкурсной основе. В течение двух месяцев эксперты изучали и оценивали заявки участников по многим критериям.

– Мы участвуем во всех конкурсах, которые связаны со специализацией нашего лицея. Работа по подготовке к проекту "Мультилаб" шла полтора месяца. Это было сложно, надо было указать все используемые образовательные программы, профессиональные компетенции нашей команды, наши перспективы и многое другое. Подошли к проекту со свей ответственностью и очень рады, что стали победителями. Но это лишь первый этап, нужно, чтобы проект в последующем набирал силу и развивался, – рассказал учитель физики, руководитель проектной группы Роман Шилков.

Приоритет развитию образовательных программ задал основатель компании Эн+ Олег Дерипаска. Проект "Мультилаб" помогает сформировать траекторию индивидуального развития ребёнка и обеспечивает популяризацию инженерных и IT-направлений.

– Это уникальная программа, которая позволит нашим детям воплощать свои идеи в жизнь. У них появится возможность кроме теоретических знаний получать еще и практические. Важно, что в "Мультилабе" смогут заниматься и совсем маленькие ребята. Уверена, что приобщать детей к науке необходимо с самого юного возраста. Все это позволит нам максимально раскрыть потенциал наших ребят. И кто знает, возможно в будущим именно среди них появятся талантливые изобретатели или великие учёные, – поделилась директор лицея № 40 Наталия Умнова.

Справка:

"Мультилаб Эн+" – это проект компании Эн+ по созданию в учреждениях общего и дополнительного образования современных центров формирования и развития компетенций в области робототехники, электроники, 3D-моделирования (инженерного дизайна), интернета вещей, видеопроизводства и прочих.