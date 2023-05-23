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Общество

Нижегородский водоканал проводит благоустройство территории на Мещерском бульваре после реконструкции коллектора

25 мая 2023 19:09  [36] Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Нижегородский водоканал проводит благоустройство территории на Мещерском бульваре после реконструкции коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Согласно информации, с конца прошлого года на участке от дома №5 до дома №3, корп на Мещерском бульваре велись работы по санации самотечного канализационного коллектора. Сейчас они завершены и подрядчик начал восстанавливать благоустройство на участке.

В водоканале отметили, что реконструкция железобетонного канализационного трубопровода выполнялась с помощью конструкционного профиля из ПВХ "СПИРАТЕХ" методом спиральной навивки, что позволило осуществить бестраншейное восстановление трубопроводов. Работы проходили только ночью, когда уровень канализационных стоков падал до минимума.

Замдиректора по строительству Департамента строительства АО "Нижегородский водоканал" Сергей Пичугин рассказал, что Мещерский коллектор крайне важен, так как принимает стоки из Сормовского, Московского и Канавинского районов. Санация позволила увеличить срок его службы до 30 лет и исключить риск возникновения аварийной ситуации.

Подрядчик замостит тротуар на месте работ плиткой, уложит велодорожки и восстановит освещение.

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Теги:
Благоустройство Водоканал
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