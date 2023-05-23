Почти 45 единиц нового оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний поступило в Балахнинскую ЦРБ

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
В Балахнинскую ЦРБ для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний поступило 44 единицы нового медоборудования в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
Согласно информации, на эти цели из бюджета было направлено 31 млн рублей.
В частности, в больницу поставлены ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов, аппараты для искусственной вентиляции легких, электромагнитные стимуляторы глубоких тканей и другая специализированная техника.
Кроме того, в ближайшее время лечебное учреждение пополнится новым томографом стоимостью почти 38 млн рублей.
Также до конца 2023 года Балахнинская ЦРБ получит тренажеры с биологической обратной связью (БОС-терапия) и аппараты для роботизированной терапии.
Ранее сообщалось, что ремонт на пяти объектах Первомайской ЦРБ завершится до конца 2023 года.
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