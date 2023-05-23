Почти 135 тысяч самозанятых зарегистрировано в Нижегородской области Бизнес

Почти 135 тысяч самозанятых зарегистрировано в Нижегородской области.

Как подчеркнул губернатор Глеб Никитин в День российского предпринимательства, экономика и бизнес в регионе продолжают развиваться несмотря на все вызовы и сложности.

Так, в настоящее время в регионе зарегистрировано 133 тыс. самозанятых, 127 тыс. микропредприятий, с числом рабочих мест почти в 400 тысяч.

"Малый и средний бизнес играет огромную роль во всех сферах жизни. Предприниматели выполняют большой объем работы, реализуют новые проекты, двигаются вперед сами и ведут за собой других", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также губернатор присоединился к социальной акции #МСПспасибо, инициированной Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ при поддержке нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Благодарю всех, кто занимается бизнесом, вкладывает силы и средства в развитие страны и региона. Очень рад, что к этой работе присоединяется все больше нижегородцев! Желаю предпринимателям не останавливаться на достигнутом. Мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы им в этом помочь", - сказал Глеб Никитин.

К акции #МСПспасибо могут присоединиться все желающие. Достаточно разместить в соцсетях пост со словами благодарности предпринимателям, сопроводив его соответствующим хештегом.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что сейчас в малом и среднем предпринимательстве задействован практически каждый третий работающий житель нашей страны. Свыше 99% коммерческих компаний принадлежит малому и среднему бизнесу, 9 из 10 заведений общепита создается субъектами МСП, так же, как и три из четырех компаний в сфере технологических инноваций.

"В День предпринимательства мы хотим еще раз привлечь внимание к малому и среднему бизнесу, напомнить о его значении, поднять вопросы, которые волнуют предпринимателей. Чтобы каждый мог понять, насколько большое место в его жизни занимает малый и средний бизнес, на МСП.РФ размещен тест "Как много в вашей жизни МСП?". Результаты его прохождения помогут каждому осознать, насколько велика роль малого и среднего бизнеса для каждого из нас. И там же каждый может поблагодарить предпринимателей за их работу", — сказал Александр Исаевич.

Напомним, День предпринимательства отмечается в России ежегодно 26 мая. Он был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в 2007 году.

Ранее сообщалось, что почти 1,8 трлн рублей инвестиций в основной капитал вложено в Нижегородской области за последние 5 лет.