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Общество

Историческая выставка о Сарове открылась в нижегородском Заксобрании

26 мая 2023 14:37  [99] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Историческая выставка о Сарове открылась в нижегородском Заксобрании, сообщает пресс-служба ЗСНО.

Согласно информации, в открытии экспозиции "Саров. История двух веков" принял участие председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Каждый год в Сарове проходят масштабные пленэры, куда приезжают именитые российские художники. В течение нескольких дней они пишут городские пейзажи, дают мастер-классы, обмениваются опытом. После каждого пленэра авторы дарят Сарову по одной лучшей картине, в общей сложности накопилось уже 50 подаренных городу полотен.

Картины талантливых художников, представленные на выставке, входят в художественную коллекцию Городского музея. С каждым новым пленэром коллекция пополняется и становится настоящей живописной летописью Сарова.

Название выставки посвящено давней истории Сарова, которая насчитывает 2 тысячи лет. Среди всех археологических памятников Нижегородской области по своим размерам город занимает 3 место после Нижнего Новгорода и Городца.

История города разделяется на два совершено разных периода. В современной истории – это Российский Федеральный ядерный центр, место, где было создано отечественное ядерное оружие, где жили и работали академик Сахаров и десятки других выдающихся ученых, город науки за колючей проволокой. В прошлом – один из духовных центров страны – обитель батюшки Серафима – Саровская пустынь.

На холстах изображены не только достопримечательности Саровского монастыря, но и городское пространство.

"Город Саров играет важную роль в развитии нашего региона. Как мы видим, представители города не забывают о важности культурного и духовного воспитания населения. Прекрасная традиция собирать сообщество из художников тому подтверждение. Они дарят городу великолепные пейзажи, которые навсегда останутся на полотне, а жителям других городов дают возможность познакомиться с достопримечательностями и природой закрытого города", - отметил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что передвижную выставку "Поезд Победы" в первый день работы посетило более 1 тысячи нижегородцев.

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Теги:
Выставка Законодательное собрание Саров
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