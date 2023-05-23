V Международный фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в Нижнем Новгороде в начале июня Культура и отдых

В Нижнем Новгороде в культурном пространстве "Пакгаузы" со 2 по 11 июня пройдет V Международный фестиваль искусств "Стрелка". В рамках юбилейного проекта зрители смогут увидеть 9 концертов.

Среди участников фестиваля этого года – актер Вениамин Смехов, заслуженная артистка РФ сопрано Надежда Павлова, Народный артист РФ, дирижер Александр Рудин, заслуженный артист РФ пианист Алексей Гориболь, пианист Рис Консессао (Индия), главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета Дмитрий Синьковский, оркестр La Voce Strumentale и солисты Нижегородской оперы: Наталия Ляскова, Диляра Идрисова, Сергей Годин, Константин Сучков, Екатерина Ясинская и многие другие.

"Фестиваль "Cтрелка" – одно из главных событий музыкальной классики в стране. Проект, прежде всего, просветительский, в нем объединяются солисты и музыканты международного уровня, а программа составлена таким образом, чтобы показать разнообразие классической музыки для слушателей разных возрастов и вкусов. Очень важно, что в прошлом году фестиваль вернулся на свое историческое место – в "Пакгаузы" на Стрелке, а в этом году нижегородцев и гостей города ожидает самая масштабная в истории фестиваля программа", – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

"Стрелка" уже стала одним из культурных символов Нижнего Новгорода, это настоящий праздник для всех любителей самой разной классической музыки – от барокко до современности. Мне бы хотелось, чтобы фестиваль для новых слушателей стал гостеприимными открытыми дверями в мир музыки, а для постоянных его посетителей – чудесным опытом, обогащающим их духовную и эмоциональную сферу. В программе фестиваля мы делаем акцент на редко исполняемые шедевры классической музыки, давая возможность аудитории совершить уникальные открытия", – сказал художественный руководитель Нижегородского оперного театра и инициатор фестиваля Алексей Трифонов.

Каждый год фестиваль объединяет выдающихся артистов: оперных вокалистов, солистов-инструменталистов, дирижеров мирового уровня, предоставляя широкой аудитории возможность ознакомиться с разноплановыми произведениями легендарных композиторов в исполнении лучших современных музыкантов. Подход, соединяющий вневременную актуальность классического искусства и богатство современных прочтений, позволяет привлекать к проекту внимание как академического мира, так и неискушенной публики.

Узнать подробнее о программе фестиваля можно на сайте "Афиша Нижний". Расписание концертов доступно по ссылке.