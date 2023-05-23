"Единая Россия" запустила Всероссийский спортивный марафон "Сила России" Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" проведет в регионах бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО. Штабы общественной поддержки партии откроют площадки для пожилых людей, где с ними также будут заниматься тренеры. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инициативу поддерживают более тысячи некоммерческих организаций, сообщила на первом заседании оргкомитета марафона председатель Совета сторонников партии Ольга Занко.

Партнерами марафона стали "Молодая Гвардия Единой России", Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.

"1 июня – в День защиты детей – мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведем тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, организуем площадки партпроекта "Zа самбо". 24 июня, в День молодежи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля – на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля – международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием", - рассказала она.

В марафоне сможет принять участие любой желающий. Тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.

"Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru", - сообщил председатель оргкомитета марафона, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, сенатор Александр Карелин.

На интерактивной карте сайта с 1 июня можно будет выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придёт билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятии. А уникальный номер дает возможность получить приз.

Замминистра спорта Андрей Федоров отметил, что в Минспорта поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

"Особую значимость марафону придает то, что серьезное внимание уделяется молодежи и членам семей военнослужащих, мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Забота о них - важнейшая задача, стоящая перед всеми органами власти, общественными структурами", - отметил он.

"1 июня Нижегородская область присоединится ко Всероссийскому марафону "Сила России". Уже в июне на территории региона запланированы 15 локаций. На них будут проходить мастер-классы, встречи со знаменитыми спортсменами, открытие спортивных центров, в том числе по адаптивным видам спорта. Также будут организованы спортивные мероприятия для воспитанников детских домов и трудных подростков, фестивали школьных лагерей", - сообщил региональный координатор партпроекта "Детский спорт", директор спортивной школы "Радий" Владимир Поддымников.

Например, в День защиты детей в нижегородском парке "Швейцария" состоится большой спортивный праздник, на площадке ФОКОТа "Пионер" в Дзержинске - фестиваль спорта и здоровья, а на стадионе "Нижний Новгород" - открытие музея спорта.

"В Нижегородской области занятия физкультурой в общественных местах и мастер-классы от профессионалов уже стали доброй традицией и собирают большое количество любителей спорта и активного отдыха. Для кого-то это становится стимулом для освоения какого-либо вида спорта и новых побед, а кто-то с пользой проводит свой досуг", - отметил Владимир Поддымников.

В сентябре "Единая Россия" подведет итоги марафона.