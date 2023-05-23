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Культура и отдых

Глеб Никитин: "Библиотека стала местом встреч, общения"

27 мая 2023 09:03  [94] Культура и отдых
Глеб Никитин: Библиотека стала местом встреч, общения

Глеб Никитин: Библиотека стала местом встреч, общения

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Глеб Никитин поздравил с профессиональным праздником библиотекарей и ветеранов отрасли в Общероссийский день библиотек, 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Глава региона отметил, что библиотеки играют серьезную роль в культурной жизни региона.

"Библиотека стала местом встреч, общения, здесь проводят различные мероприятия, которые привлекают все больше участников и зрителей. Книги не только обогащают людей духовно, но и создают особую атмосферу, наполненную уютом и знаниями. Библиотекари подходят к своей работе с душой, постоянно создают что-то новое", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что большая работа по обновлению библиотек проводится в рамках национального проекта "Культура".

"Нижегородская область – один из регионов-лидеров по созданию модельных библиотек. Такая работа позволяет сделать библиотеки еще более востребованными людьми всех возрастов", - добавил глава региона.

Напомним, нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

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Теги:
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