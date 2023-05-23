Андрей Саносян и Павел Солодкий приняли участие в федеральном форуме "Деловой России" Политика

Андрей Саносян и Павел Солодкий приняли участие в федеральном форуме Деловой России

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Солодкий в режиме онлайн приняли участие в федеральном форуме общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Форум прошел в День российского предпринимательства. К участникам мероприятия обратился президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и отметил, что возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства – это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета в самом широком смысле и понимании этого слова: суверенитета технологического, промышленного, да и даже культурного и ценностного.

"Очень важно, что многие предприниматели проявили настоящие бойцовские качества, работали и работают уверенно и собранно. Не сомневаюсь, что такой настоящий лидерский авторитет, деловая, общественная, моральная репутация и в дальнейшем будут помогать вам расширять свое дело, становиться сильнее", - сказал Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что "Деловая Россия" взаимодействует с руководителями субъектов Федерации, муниципалитетами, совместно координирует запуск регионального инвестиционного стандарта.

"Считаю правильным и очень полезным, когда тиражируется лучший опыт привлечения и сопровождения инвесторов, когда успешные практики охватывают как можно больше регионов, городов, поселков России. Это значит, у бизнеса, у граждан появляются новые возможности, а территории нашей страны получают долгосрочный импульс для своего развития", - сказал Владимир Путин.

В режиме видеоконференции в форуме приняли участие представители 89 регионов страны.

"Деловые объединения, в том числе "Деловая Россия", играют важнейшую роль в формировании стратегии развития страны и, в частности, Нижегородской области. Только совместная работа властей и бизнеса способна обеспечить стабильный рост экономики, качества жизни в регионе. Предпринимательское сообщество вкладывает душу и огромные силы в работу и развитие, и мы со стороны правительства региона готовы сделать все возможное, чтобы поддержать бизнес во всех начинаниях", - прокомментировал Андрей Саносян.

Он отметил, что столь серьезное внимание президента России к улучшению делового климата в стране четко обозначает вектор, который выбрала наша страна для дальнейшего развития.

"За последние годы на уровне региона, а потом и на уровне государства обсуждалось множество вопросов, уже получивших свое решение. Это и стандартизация подходов к инвестиционной деятельности, и разработка новых мер поддержки, снижение административной нагрузки на бизнес. Сейчас звучат инициативы по декриминализации уголовного законодательства, изменениям в сфере медицинской помощи и экологии. Не сомневаюсь, что вместе с деловыми объединениями удастся выработать нужные решения. Огромное спасибо "Деловой России" за активность", - сказал Андрей Саносян.

Павел Солодкий обратил внимание, что члены "Деловой России" всегда выносят острые вопросы на обсуждение с президентом.

"Сегодня в ходе форума были затронуты темы, касающиеся действующих мер поддержки бизнеса, новых возможностей как для внутренних, так и для внешних инвесторов, а также вопросы силового давления на бизнес. Хочу подчеркнуть, что прямой диалог между предпринимательским сообществом и властью важен на всех уровнях. На федеральном уровне его поддерживает лично президент, принимая участие в мероприятиях деловых объединений. В Нижегородской области также существует традиция регулярных встреч губернатора и его заместителей с представителями бизнеса", - подчеркнул Павел Солодкий.