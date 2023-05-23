Начальник ГУ Минюста России по Нижегородской области Дмитрий Шапкин проведет личный прием граждан Политика

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Начальник управления Минюста России по Нижегородской области Дмитрий Шапкин проведет личный прием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие состоится 22 июня с 11:00 до 12:00 в приемной президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Граждане смогут проконсультироваться по вопросам оказания международной правовой помощи, исполнения уголовных наказаний, принудительного исполнения судебных актов, регистрации и контроля деятельности некоммерческих организаций, государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них. Также можно сообщить о фактах нарушений прав граждан в ходе оказания услуг нотариусами, адвокатами и органами ЗАГС.

Прием осуществляется по предварительной записи. Записаться и получить справочную информацию можно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по телефону: (831) 224-86-18 (доб. 503). Контактное лицо – Вихарева Наталья Николаевна.