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Политика

Начальник ГУ Минюста России по Нижегородской области Дмитрий Шапкин проведет личный прием граждан

27 мая 2023 13:21  [90] Политика

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Начальник управления Минюста России по Нижегородской области Дмитрий Шапкин проведет личный прием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие состоится 22 июня с 11:00 до 12:00 в приемной президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Граждане смогут проконсультироваться по вопросам оказания международной правовой помощи, исполнения уголовных наказаний, принудительного исполнения судебных актов, регистрации и контроля деятельности некоммерческих организаций, государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них. Также можно сообщить о фактах нарушений прав граждан в ходе оказания услуг нотариусами, адвокатами и органами ЗАГС.

Прием осуществляется по предварительной записи. Записаться и получить справочную информацию можно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по телефону: (831) 224-86-18 (доб. 503). Контактное лицо – Вихарева Наталья Николаевна.

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Теги:
Прием граждан
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