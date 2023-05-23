Праздничный парад состоялся в честь Дня города в Дзержинске Общество

Праздничный парад состоялся в честь Дня города в Дзержинске

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Праздничный парад состоялся в честь Дня города в Дзержинске . Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В составе 60 колонн по центральной площади прошли представители силовых структур и специальная автомобильная техника, коллективы промышленных предприятий, учреждений образования, культуры и спорта, юнармейцы, общественные и молодежные объединения города. Всего, по предварительным подсчетам, в параде приняли участие более 8 тыс. человек.

Со сцены к дзержинцам обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, депутат регионального Законодательного собрания Александр Парамонов, глава Дзержинска Иван Носков и председатель городской Думы Виктория Николаева.

"Дорогие дзержинцы, поздравляю вас с праздником, с Днем города, и с наступающим Днем химика! Вы однозначно согласитесь, что Дзержинск развивается, меняется к лучшему, в городе ремонтируются дороги, появляются новые объекты, и он уверенно смотрит вперед. Для меня Дзержинск – особое место на карте Нижегородской области, абсолютно уникальное. Вы знаете, в Москве, федеральной столице, Дзержинск уже называют инвестиционной столицей. Для Нижегородской области это абсолютно точно так – буквально совсем недавно в 10 раз увеличилась площадь особой экономической зоны "Кулибин", но, на самом деле, большой объем инвестиций приходит и в сам город. Ну а мы, в первую очередь, заботимся о вашем комфорте. За оставшиеся семь лет до 100-летия Дзержинска мы сможем преобразить город так, как преобразился Нижний Новгород. Вам я хотел бы пожелать любви к городу, работать во благо Дзержинска, победы нам во всех делах, процветания городу, Нижегородской области и нашей любимой России! Всех с праздником!" – сказал Глеб Никитин.

В связи с тем, что 2023 год объявлен президентом РФ Годом педагога и наставника, парад организаций культуры и образования открыли воспитанники детских садов и ученики школ города. За ними проследовали студенты и преподаватели дзержинских техникумов, колледжей и учреждений высшего образования.

"От всей души поздравляю трудовые коллективы наших предприятий, спортсменов, работников культуры и сферы ЖКХ, педагогов и наставников, работников торговли, общественного питания, наших предпринимателей! Поздравляю наших ветеранов, честь и хвала вам за труд! Поздравляю всех дзержинцев, которые любят свой город и гордятся его историей. Мы вместе с вами сегодня пишем историю города, и я желаю нам всем, чтобы эта история была бесконечной и счастливой. Здоровья вам и успехов в труде и в личной жизни!" – сказал со сцены Иван Носков.

В сопровождении оркестра войсковой части 3424 под управлением Михаила Бабурина строевым шагом по площади прошли парадные расчеты Дзержинского полка Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа, сотрудники ГУФСИН, личные составы Управления МВД и МЧС по Дзержинску, а также члены ВВПОД "Юнармия". Колонна спецтехники объединила ретроавтомобили пожарной охраны, современные автомобили Дзержинского пожарно-спасательного гарнизона и Управления МВД России по Дзержинску, а также автомобиль отдела специального назначения ГУФСИН по Нижегородской области "Берсерк".

"Каждому из нас Дзержинск любим и дорог. Мы гордимся мощью промышленных предприятий, восхищаемся красотой улиц и площадей, ценим земляков, которые своим трудом создали и развивают нашу малую родину. Начало городу дали химические производства, которые и сейчас являются флагманами российской химии. Наш город молод, и впереди много амбициозных целей и проектов как в городском хозяйстве, так и в промышленности. Уверена, что вместе нам все по плечу!" - обратилась к дзержинцам Виктория Николаева.

Парад промышленных предприятий открыла колонна ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" – обладателя почетного штандарта главы города по итогам работы в 2022 году. По площади прошли колонны муниципальных предприятий в сфере ЖКХ "Экспресс", "Город" и "Прометей", а также "Комбинат питания", политические партии и охранная организация "Кольчуга".

Сегодня в Дзержинске с 12:00 открыты праздничные площадки во всех городских парках и на Книжном бульваре, с 13:00 свою работу начал фестиваль "Мечтай! Действуй!" на Окской Набережной, а на Парковой аллее всех жителей и гостей города ждет "Дзержинский Арбат".