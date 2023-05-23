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Культура и отдых

Владимир Понькин назначен главным дирижёром Нижегородской филармонии

27 мая 2023 15:23  [53] Культура и отдых
фото: https://t.me/glebnikitin_nn

фото: https://t.me/glebnikitin_nn

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Владимир Понькин назначен главным дирижёром Нижегородской филармонии. Об этом сообщил в своём tg-канале губернатор Глеб Никитин.

Уже сегодня он будет дирижировать на открытии "Фестиваля трёх юбилеев". Цикл концертов пройдёт в филармонии с 27 по 31 мая.

Кроме того, с 18 июня "Музыку над Волгой" можно будет послушать на концертной площадке "Ракушка" в Александровском саду.

Глава региона добавил, что в Нижегородской консерватории нужно возрождать кафедру симфонического дирижирования. Владимир Понькин намерен там преподавать.

"Опыт огромный. Владимир Александрович - профессор Московской консерватории им.Чайковского. В 80-м был первым из молодых советских дирижёров, кто победил на V Всемирном конкурсе дирижёров Фонда Руперта в Лондоне. В разные годы руководил государственным симфоническим оркестром Московской академической филармонии, был главным дирижёром Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Центра оперного пения Галины Вишневской, сотрудничает с "Геликон-оперой". Это лишь малая часть из его трудовой биографии", - прокомментировал Глеб Никитин.

Напомним, бывший главный дирижёр Нижегородской филармонии Александр Скульский скончался в конце августа 2022 года на 81 году жизни.

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Теги:
Филармония
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