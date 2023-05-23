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Общество

Более 100 кг мусора собрали активисты в Копосовской дубраве

27 мая 2023 16:31  [103] Общество
Более 100 кг мусора собрали активисты в Копосовской дубраве

Более 100 кг мусора собрали активисты в Копосовской дубраве

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Более 100 кг мусора собрали активисты в Копосовской дубраве. Об это сообщили в пресс-службе РИК НРО "Единой России".

Жители Сормовского района Нижнего Новгорода провели субботник в Копосовской дубраве – памятнике природы регионального значения. С идеей возродить забытые в последние десятилетия традиции проведения субботников в дубраве в приемную к депутату фракции "Единой России" в региональном парламенте Михаилу Першину обратились жители поселков Копосово и Комсомольский.
 
"Копосовская дубрава – одна из самых красивых природных территорий в Нижнем Новгороде, поэтому местным жителям далеко не безразлично ее состояние, - пояснила председатель ТОС поселка Копосово Наталья Кузина. – Мы предложили возродить традицию массовых субботников в дубраве и получили поддержку. Особенно приятно, что с каждым годом акция становится все более популярной".
 
Депутат подержал инициативу, помог организовать экологическую акцию и сам принял в ней участие. К субботнику также присоединился актив Сормовского отделения "Молодой Гвардии Единой России".
 
Уборка в Копосовской дубраве проходит уже второй раз подряд. Этой весной в ней приняли участие жители Соседского центра "Циолковский", ТОС центра Сормово и микрорайона Вождей Революции - более 60 человек. Многие пришли семьями.
 
Добровольцы убрали мусор с берегов озера у Копосовской дубравы, собрали больше 100 кг.
 
А для детей была организована отдельная развлекательно-познавательная программа, которая включала подвижные игры и викторину с вопросами об экологии, судостроении, истории Сормовского района. Часть заданий для юных участников акции составила председатель женсовета Сормовского района, эколог Ирина Агапова.
 
"Огромное спасибо всем жителям, которые пришли сегодня на субботник. На самом деле, подобные акции ценны не только количеством убранного мусора, но и тем, что позволяют повышать уровень экологической культуры в целом. Если человек вышел на субботник, то он уже вряд ли будет мусорить сам, а главное, сделает замечание другим, расскажет о правильном отношении к природе и подаст пример окружающим. Очень важно, что с каждым годом на экологических акциях все больше детей", - подчеркнул Михаил Першин.
 
Активисты "Молодой Гвардии" угостили всех участников субботника кашей из полевой кухни.

"Копосовская дубрава – уникальная заповедная зона с многовековой историей. Мы рады поддержать традицию массовых субботников, которые помогают улучшить состояние любимого многими нижегородцами памятника природы. "Зеленые легкие" города нуждаются в нашей заботе. Каждая экологическая акция – это еще и повод рассказать о необходимости бережного, ответственного отношения к природе", - отметил руководитель Сормовского отделения "Молодой гвардии Единой России" Егор Туранцев.

Напомним, в народную программу партии поступило много инициатив от жителей по теме экологической безопасности и охране окружающей среды. Среди них много обращений связано именно с очисткой и защитой природных зон.

В решении существующих экологических проблем помогает и партийный проект "Чистая страна", который объединяет усилия "Единой России", органов власти, профессиональных экологов, общественников, эко-активистов и волонтеров.

СПРАВКА
Копосовская дубрава – памятник природы регионального значения. Находится в Сормовском районе у поселка Копосово – на северо-западной окраине Нижнего Новгорода. Эта территория - одна из самых старых пойменных дубрав Нижегородской области. Дубы здесь возрастом не менее 200-250 лет, достигают высоты 20-25 м. Под их широкими ветвями в Великую Отечественную войну перед отправкой на фронт надежно прятали десятки танков, построенных на заводе "Красное Сормово".

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