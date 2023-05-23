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Культура и отдых

"Балакиревские" места представят нижегородцам

27 мая 2023 16:38  [92] Культура и отдых
Балакиревские места представят нижегородцам

Балакиревские места представят нижегородцам

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"Балакиревские" места представят нижегородцам. Об этом сообщили в пресс-службе Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

В частности, 29 мая в Нижнем Новгороде пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти Милия Алексеевича Балакирева, великого русского композитора, педагога, общественного деятеля. Балакиреву выпала исключительная роль: открыть новую эпоху в русской музыке и возглавить в ней целое направление, повлиявшее на развитие искусства во всем мире.

Имя Милия Алексеевича Балакирева, уроженца Нижнего Новгорода, знакомо многим и не только на территории России, оно немедленно вызывает в памяти ассоциации с "Могучей кучкой".

Мероприятия пройдут в рамках реализации просветительского проекта "Подвижник земли русской". Автором проекта является нижегородка Наталья Кириллова, генеральный директор АНО "Центр культурно-социального развития СВЕТОЧ", советник по культуре президента Всемирной Ассоциации Выпускников, художественный руководитель Музыкального театра-студии ANIMA ГБДУ ДО НЦ "Сфера".

Старт большой просветительской деятельности даст встреча и показ документального фильма "Волжские напевы" на площадке Штаба общественной поддержки. Каждые две недели на площадке штаба будут проходить просветительские мероприятия, с лекциями о выдающихся нижегородцах и событиях в истории Нижегородского края. Также участники смогут посетить различные экскурсии по центру Нижнего Новгорода.

Завершатся мероприятия, посвященные памяти Милия Балакирева, концертом в большом зале Нижегородского центра развития детей и молодежи ГБДУ ДО НЦ "Сфера", в котором примут участие артисты Нижнего Новгорода, учащиеся Нижегородского Музыкального Колледжа им. М.А. Балакирева, учащиеся и педагоги Музыкального театра студии ANIMA, фольклорно-этнографический ансамбль "Синий лён", солисты Московской школы искусств им. М.А.Балакирева. Концерт ведет артист театра и кино, актер Государственного академического Малого театра России Пётр Абрамов.
 
Приглашаем нижегородцев принять участие в мероприятиях.
 
Программа на 29 мая (для участия необходима предварительная регистрация):
10.00 – Показ документального фильма "Волжские напевы" о М. А. Балакиреве. Штаб общественной поддержки "Единой России" Адрес: ул. Большая Покровская, д.61.
11.00 – Экскурсия "По Балакиревским местам". Старт экскурсии от здания Штаба общественной поддержки "Единой России" Адрес: ул. Большая Покровская, д.61.
12.00 – Молебен в память о М. А. Балакиреве в церкви Вознесения Господня. Адрес: ул.Ильинская, дом 54.
12.30 – продолжение экскурсии "По Балакиревским местам" от  ул. Ильинская, дом 54.
16.00 – концерт "Подвижник земли русской" Большой зал ГБДУ ДО НЦ "Сфера", адрес: ул.Алексеевская д.3.

Ссылки на регистрации:
https://forms.yandex.ru/u/646c8c60c09c02037dc958bf/
https://forms.yandex.ru/u/646b77d9eb61462d81084f0a/

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Теги:
Музыка Экскурсия
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