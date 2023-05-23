Глеб Никитин: "Военнослужащие пограничных войск России продолжают славные традиции своих предков" Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем пограничника. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Уважаемые пограничники! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с праздником! Ваша служба всегда была связана с риском, она требует особого профессионализма, мужества, истинной любви к Отечеству. Пограничники в самое сложное время первыми принимают на себя удар врага, защищают рубежи Родины, бдительно стоят на страже ее интересов", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор обратил внимание, что многие поколения российских пограничников не раз доказывали свои лучшие качества, проявляли отвагу и преданность родной стране.

"Навсегда останутся в истории подвиги советских пограничников в годы Великой Отечественной войны. И сегодняшние военнослужащие пограничных войск России продолжают славные традиции своих предков", - сказал он.

"Мне хочется поблагодарить всех, кто стоит на страже рубежей Родины! Вы выполняете очень важную работу, обеспечиваете покой граждан с оружием в руках. Терпения вам, выдержки и успехов! Пусть вас всегда дома ждут родные и любящие люди! С праздником! С Днём пограничника!", - подытожил глава Нижегородской области.