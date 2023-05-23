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Общество

Почётный караул снова появится у Вечного огня в Дзержинске

29 мая 2023 10:15  [32] Общество

Фото: Анастасия Макарычева

Почётный караул у Вечного огня в Дзержинске будет восстановлен в ближайшее время. Соответствующее поручение уже дал глава города Иван Носков.

В своих соцсетях он напомнил, "как это было торжественно, строго и действительно почётно", поскольку в караул брали только самых лучших старшеклассников - отличников и твёрдых "хорошистов", а также общественников.

Мэр рассказал, что в школьные годы сам стоял в Почётном карауле у Вечного огня.

"Люди проходят мимо, смотрят, а ты стоишь гордый, важный, серьёзный! Начинаешь интересоваться историей, что-то читать, изучать. Стремишься лучше учиться, чтобы ещё раз выбрали именно тебя! А если не выбрали – это настоящее горе. Неповторимые ощущения, конечно", - поделился градоначальник.

Иван Носков также рассказал, что первыми в почётный караул встанут юнармейцы Дзержинска, которые станут примером для других. А впоследствии к этой ответственной миссии будут привлекаться другие молодёжные и школьные объединения.

Горожане положительно восприняли данную новость. Многие из них стояли на Посту №1, и вспоминают это с гордостью.

"Да, именно так, было почётно нести караул у Вечного огня и радости не было предела!"

"Патриотическое воспитание - это не лозунги и правильные слова на митингах, а конкретные действия и реальные дела"

"А мы осенью стояли, от СПТУ 34, запомнилось на всю жизнь, романтично и гордо!"

"Обязательно надо восстановить эту традицию! Сама три раза удостаивалась чести стоять в Почётном карауле! И все мы гордились этим и старались быть достойными этой чести!"

"Замечательная идея! Если будет возрождена традиция, то она внесёт значительный вклад в систему военно-патриотического воспитания детей и подростков"

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Теги:
Иван Носков Патриотизм
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