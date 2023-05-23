Бешеную кошку выявили в Вадском районе

Случай бешенства у кошки выявлен в селе Троицкое Вадского района. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, диагноз у животного был подтвержден после проведения необходимых лабораторных исследований.
Отмечается, что больное животное имело контакты с людьми, в настоящее время данным гражданам проводится специальный курс антирабической вакцинации.
Кроме того, ведомством осуществляется комплекс иных мер, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства на данной территории.
Ранее сообщалось, что зараженного бешенством кота выявили в Чкаловском районе.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+