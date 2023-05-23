Бешеную кошку выявили в Вадском районе Общество

Случай бешенства у кошки выявлен в селе Троицкое Вадского района. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, диагноз у животного был подтвержден после проведения необходимых лабораторных исследований.

Отмечается, что больное животное имело контакты с людьми, в настоящее время данным гражданам проводится специальный курс антирабической вакцинации.

Кроме того, ведомством осуществляется комплекс иных мер, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства на данной территории.

Ранее сообщалось, что зараженного бешенством кота выявили в Чкаловском районе.

