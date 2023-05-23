Кукурузные хлопья оптом от производителя "Кунцево"

Согласно историческим справкам, первые кукурузные хлопья были приготовлены братьями Келлог в 1894 году. С тех пор они практически не изменились — это по-прежнему готовый к употреблению продукт, изготавливаемый из зерен кукурузы, с добавлением ячменя, овса, гречи и других культур. Основным преимуществом изделия становится минимальная скорость приготовления. Блюдо можно употреблять и в сухой форме, но люди предпочитают заливать его молоком или кефиром, для улучшения и без того выдающихся вкусовых свойств.

Подробнее о фирменных кукурузных хлопьях

Простое в визуальном плане блюдо изготавливается по шагам серьезного технологического процесса. Зерна кукурузы проходят многоэтапную очистку, избавляясь от оболочек и зародышей. В итоге получается крупа, отправляемая на варку в сахарном сиропе. Практически готовая масса отправляется на процедуру плющения в лепестки. Финальный этап — жарка при температурном режиме 140 °C.

Сформированный таким образом продукт сохраняет практически все полезные вещества стартового сырья — зерен кукурузы, пшеницы, овса или риса. При регулярном употреблении блюда на завтрак:

организм насыщается полезными минералами — железом, калием, хромом, цинком и кобальтом;

в тело попадают многочисленные важные витамины — групп А, Е, РР, Н и так далее;

улучшается пищеварение за счет клетчатки — она нормализует внутренние процессы ЖКТ;

ускоряется метаболизм и развивается память — за счет присутствия в составе глутаминовой кислоты;

появляется защита от образования опухолей — благодаря повышенному содержанию пектинов.

Кушать кукурузные хлопья можно по-разному — сухом виде и после предварительной заливки молоком, кефиром или йогуртом. Объем витаминов, минералов и микроэлементов в зависимости от способа употребления не меняется.

Каталог продукции «Кунцево»

Кукурузные хлопья линейки "На Здоровье!" изготавливаются из культур, выращенных на территории собственного агротехнического комплекса компании "Кунцево". В связи с подобным положением дел, у технологов фирмы появляется возможность контролировать буквально каждый этап производства продукции. На рынок кукрузные хлопья https://kuntsevo.ru/product/fasovannaya-produktsiya/khlopya-kukuruznye-na-zdorove/ поставляются в герметичных упаковках 150, 250, 325 и 350 грамм. За доставку изделий отвечают представители собственного логистического и экспедиционного бренда, готовые отправить любой объем хлопьев оптом в города России.

Фото с сайта kuntsevo.ru

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