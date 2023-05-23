Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
29 мая 2023 14:15  [89] Российские регионы смогут досрочно отзывать своих сенаторов
29 мая 2023 13:58  [153] Директор лицея №180 в Нижнем Новгороде Оксана Смолина победила на праймериз "Единой России" в Гордуму
28 мая 2023 10:33  [465] Владислав Атмахов: Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил освободить от налогов граждан, получающих менее 30 тысяч рублей
27 мая 2023 13:21  [572] Начальник ГУ Минюста России по Нижегородской области Дмитрий Шапкин проведет личный прием граждан
27 мая 2023 12:18  [499] Андрей Саносян и Павел Солодкий приняли участие в федеральном форуме "Деловой России"
26 мая 2023 19:07  [1155] Эксперт-мониторинг событий с 20 по 26 мая 2023 года от АНО "Минин-центр"
26 мая 2023 09:12  [742] "Правительственный час" планируется проводить на каждом заседании нижегородского Заксобрания
25 мая 2023 16:55  [1186] Глеб Никитин рассказал на заседании комиссии Госсовета о реализации нацпроекта "Экология"
25 мая 2023 12:40  [574] Владислав Атмахов: ЛДПР стабильно держит планку лидера конструктивной оппозиции
25 мая 2023 11:53  [769] Андрей Мелин стал депутатом нижегородского регионального парламента
Политика

Российские регионы смогут досрочно отзывать своих сенаторов

29 мая 2023 14:15  [89] Политика

Фото: с сайта kremlin.ru

Российские регионы теперь смогут досрочно отзывать своих сенаторов. Соответствующий законопроект подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, сенатор может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти региона, принявшего решение о наделении его полномочиями.

При этом отозвать сенатора нельзя в течение года с момента наделения его полномочиями, а также менее чем за три месяца до истечения их срока.

В случае, если Совет Федерации откажет в отзыве сенатора, региональные власти смогут подать повторное представление только через полгода.

Также на пост сенатора теперь нельзя назначать причастных к работе запрещенных в России организаций.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Совет Федерации
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph