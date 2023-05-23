Российские регионы смогут досрочно отзывать своих сенаторов Политика

Фото: с сайта kremlin.ru

Российские регионы теперь смогут досрочно отзывать своих сенаторов. Соответствующий законопроект подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, сенатор может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти региона, принявшего решение о наделении его полномочиями.

При этом отозвать сенатора нельзя в течение года с момента наделения его полномочиями, а также менее чем за три месяца до истечения их срока.

В случае, если Совет Федерации откажет в отзыве сенатора, региональные власти смогут подать повторное представление только через полгода.

Также на пост сенатора теперь нельзя назначать причастных к работе запрещенных в России организаций.