Сотрудники выксунского завода ОМК смогут пройти профилактику профзаболеваний в лучших медцентрах страны Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Заводы Объединенной металлургической компании (ОМК) в Выксе, Благовещенске и Чусовом включили в федеральный пилотный проект, цель которого предупреждать профессиональные заболевания среди работников промышленный предприятий. В рамках проекта сотрудники ОМК дополнительно к корпоративным мерам смогут бесплатно пройти профилактические оздоровительные процедуры в лучших реабилитационных центрах страны.

Пилотный проект по профилактике профзаболеваний реализуют с 2021 года, металлургические предприятия включили впервые весной 2023 года. Заводчан, у которых по результатам медицинского осмотра установят ранние признаки воздействия вредных или опасных производственных факторов, направят для профилактики в центры реабилитации Социального фонда России. После этого сотрудники пройдут дополнительное обследование, которое поможет оценить эффективность реабилитации. В этом году от предприятий ОМК в проекте примут участие 40 человек.

На время профилактики сотрудникам предоставят дополнительный отпуск, сверх ежегодного оплачиваемого. Также компенсируют все затраты, связанные с профилактическими процедурами. Профилактику и лечение работники ОМК будут проходить центрах реабилитации во Владимирской, Волгоградской и Тюменской областях. Проект финансирует Фонд социального и пенсионного страхования.

"Участие в пилотном проекте по профилактике профессиональных заболеваний — инициатива руководства ОМК. Несмотря на то, что случаи профзаболеваний на наших заводах единичны, мы считаем, что лучше предупреждать появление болезни, чем потом долго лечить сотрудника. По коллективному договору на наших предприятиях ежегодно проводим предварительные и периодические медосмотры, обеспечиваем сотрудников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, а также предоставляем работникам некоторых специальностей спецпитание и витамины. Участвуя в федеральном проекте, мы расширяем возможности для оздоровления наших сотрудников", — рассказала начальник управления по социальному развитию ОМК Елена Скалкина.