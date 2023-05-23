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Бизнес

Нижегородские предприниматели встретились с бизнес-партнерами из Белоруссии в рамках выставки "Металлообработка - 2023"

29 мая 2023 15:42  [104] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Встреча нижегородских предпринимателей со своими коллегами из Республики Беларусь прошла на площадке форума "Металлообработка - 2023" в московском "Экспоцентре". Об этом сообщили в Министерстве промышленности Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках мероприятия прошло порядка 30 бизнес-переговоров между предпринимателями региона и Белоруссии.

Как рассказал глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов, развитию двустороннего сотрудничества с Белоруссией посвящена деятельность ведомства и региона в целом.

Он также напомнил о соглашении о сотрудничестве, которое недавно подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Документ позволяет вывести взаимоотношения двух сторон на новый уровень, добавил министр.  

На площадке "Экспоцентра", в частности, встретились заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Ефимов, заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Александр Львов, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин, руководитель регионального центра импорта и импортозамещения Андрей Кузнецов, руководитель представительства Нижегородской области Российской Федерации в Республике Беларусь Андрей Дудкин, представители 30 предприятий Нижегородской области из сфер автомобильной и судостроительной промышленности, радиоаппаратуры, а также компании Республики Беларусь: "Техникон", ОАО "ОИЗ", ОАО "Кузлитмаш", ОАО "Вистан", ОАО "Гомельский завод станков и узлов", ОАО "Станкозавод "Красный Борец", ОАО "СтанкоГомель", ОАО "МЗОР".

Предприятия-участники встречи презентовали свою продукцию, а затем состоялись B2B-переговоры по вопросам закупки оборудования, инструмента и технического обслуживания имеющегося парка оборудования.

"Региональные предприятия заинтересованы в белорусских станках, так как за последнее время значительно возрос уровень качества продукции, вырос и объем представленной номенклатуры. Белорусские компании, в свою очередь, намерены использовать нижегородские высокотехнологичные решения для повышения эффективности производств", - сказал Максим Черкасов.

Ранее сообщалось, что нижегородские IT-компании представили свой потенциал на международном форуме в Белоруссии.

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Теги:
Белоруссия бизнес Предприниматели
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