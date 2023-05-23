Четверых москвичей осудили за покушение на убийство бизнесмена в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четверых москвичей осудили за покушение на убийство бизнесмена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, в декабре 2015 года сотрудник московского частного охранного предприятия получил заказ на убийство нижегородского предпринимателя. К совершению преступления он привлек трех своих коллег, которые в течение месяца следили за целью в Нижнем Новгороде.

В январе 2016 года двое подсудимых напали на бизнесмена в тамбуре офисного здания и несколько раз ударили его ножом, после чего скрылись с места преступления.

Предприниматель остался жив.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму).

Суд назначил трем подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима, 1 подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Также с каждого взыскано 500 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в убийстве трех человек в Семеновском районе в 1999 году.