Программа стажировок КУПНО "Твой ГосСтарт" победила во Всероссийском конкурсе Минтруда Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Программа стажировок Корпоративного университета правительства Нижегородской области "Твой ГосСтарт" победила во Всероссийском конкурсе Минтруда "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, призерами конкурса также стали проекты КУПНО "Фабрики изменений", "Навигатор развития компетенций" и "Календари эффективности госслужащего".

Всего на конкурс было подано 157 заявок, из которых 107 вышли в финал, 30 стали призерами и только восемь признаны победителями.

"Внимание к нашим практикам на таком престижном конкурсе доказывает, что наша работа по повышению эффективности госуправления востребована не только на региональном, но и на федеральном уровне. И мы будем обязательно продолжать ее", - сказала первый проректор КУПНО Людмила Васильева.

Напомним, что в Нижегородской области совместно с Росмолодежью планируется создать региональный проектный офис по реализации программы "ГосСтарт".

Желающие стать участниками программы "ГосСтарт" могут написать личное сообщение в официальную группу проекта по ссылке.