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Общество

Почти 35 нижегородцев стали призерами Всероссийской олимпиады среди школьников

29 мая 2023 18:46  [91] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Призерами и победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году стали 34 нижегородца. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, улучшить результаты удалось в том числе благодаря работе Центра развития талантов "Вега", деятельность которого ведется в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В центре были организованы интенсивы по подготовке к участию в 22 дисциплинах олимпиады, которые посетили свыше 1 100 юных нижегородцев.

По словам и.о. министра образования и науки региона Ирины Кизиловой, в этом году нижегородцам удалось добиться наибольших успехов по таким предметам, как ОБЖ (1 победитель, 5 призеров), физическая культура (1 победитель, 4 призера), французский язык (4 призера) и география (3 призера). Ученики нижегородских школ также завоевали победу во ВсОШ по литературе, по 2 призовых места – по обществознанию, немецкому языку и химии, а также по 1 призовому месту - по математике, биологии, русскому языку, праву, информатике, истории, китайскому языку, экономике и искусству (МХК).

Все победители и призеры заключительного этапа при поступлении в вузы имеют право на зачисление без вступительных испытаний либо на зачёт диплома олимпиады в качестве 100 баллов за ЕГЭ по соответствующей дисциплине.

В этом сезоне участие в различных этапах олимпиады приняли около 3 тысяч нижегородцев, из них почти 1 300 получили статус призера или победителя регионального этапа состязания. Чествование отличившихся школьников состоялось 27 мая на площадке «Школы 800».

"Ребята, вы сделали серьезный шаг во взрослую жизнь. Каждый из вас обладает способностями и талантами, которые, я уверена, вы сможете проявить в своей профессиональной жизни. Продолжайте развиваться, не останавливайтесь на достигнутом и помните тех, кто помог вам стать теми, кем вы являетесь сегодня. Еще раз поздравляю с этим замечательным праздником и желаю удачи на вашем жизненном пути!", - обратилась к школьникам Ирина Кизилова.

Как отметили в областном центре развития талантов "Вега", некоторые нижегородцы завоевали призовые места одновременно по пяти-шести предметам. В ходе церемонии награждения также отметили педагогов-наставников успешных учеников. Среди рекордсменов – учитель обществознания лицея №165 Михаил Кулемин, подготовивший 19 призеров и победителей регионального этапа олимпиады.

Ранее сообщалось, что девять человек представят Нижегородскую область в финале XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2023".

 

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Теги:
Олимпиада Школы
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