Квартира выгорела на седьмом этаже жилого дома в Сормовском районе Происшествия

Пожар произошел в квартире на седьмом этаже жилого дома по улице Островского в Сормовском районе Нижнего Новгорода днем 29 мая.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, в результате ЧП спасателями было эвакуировано 10 человек, в том числе ребенок.

Пожар был ликвидирован на площади 1 кв. м, жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара и ликвидации последствий ЧП были задействованы 32 человека личного состава и 8 единиц техники.

Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре в Сергаче.