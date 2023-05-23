Квартира выгорела на седьмом этаже жилого дома в Сормовском районе

Пожар произошел в квартире на седьмом этаже жилого дома по улице Островского в Сормовском районе Нижнего Новгорода днем 29 мая.
Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, в результате ЧП спасателями было эвакуировано 10 человек, в том числе ребенок.
Пожар был ликвидирован на площади 1 кв. м, жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара и ликвидации последствий ЧП были задействованы 32 человека личного состава и 8 единиц техники.
Ранее сообщалось, что женщина погибла на пожаре в Сергаче.
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