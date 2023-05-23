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Политика

Сергей Кравцов и Глеб Никитин ознакомились с ходом работ по созданию технопарка СПО на базе "Нижполиграфа"

29 мая 2023 18:58  [79] Политика
Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили корпуса "Нижполиграфа", в которых будут открыты первые лаборатории федерального технопарка среднего профессионального образования (СПО).

Сергей Кравцов отметил, что проект технопарка в Нижнем Новгороде играет важнейшую роль в развитии системы среднего профессионального образования страны.

"Завершается первый учебный год федерального проекта "Профессионалитет". Мы видим, насколько он востребован, программа расширяется, и в Нижнем Новгороде мы создаем федеральный центр подготовки и переподготовки мастеров производственного обучения. Сегодня мы осмотрели ход работ, они идут по плану, в начале сентября планируется открыть первую очередь, чтобы здесь начался процесс подготовки кадров. На мой взгляд, и для Нижегородской области, и в целом для нашей страны, для нашей экономики очень важно, чтобы преподаватели были высококвалифицированными. Уверен, что открытие этого центра в Год педагога и наставника будет знаковым событием в сфере подготовки кадров", — сказал Сергей Кравцов.

В первую очередь планируется открыть лаборатории, которые позволят повышать квалификацию специалистов, связанных с токарными и фрезерными работами на станках с ЧПУ, со сварочными и слесарными технологиями, с обработкой и синтезом минералов, а также летательными аппаратами. Лаборатории расположатся в корпусах "Нижполиграфа", на пересечении улиц Академика Блохиной и Ковалихинской. 

"Всего пару месяцев назад при поддержке Министерства просвещения было принято решение о выборе нашей площадки для создания общероссийского парка мастеров производственного обучения. Хочу поблагодарить Сергея Сергеевича за доверие и за оценку роли Нижнего Новгорода в профессиональном образовании. У нас промышленный регион, и уже наблюдается дефицит кадров рабочих специальностей. Технопарк СПО – это возможность для нас его закрыть", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что за эти два месяца полностью осуществлен демонтаж конструкций внутри корпусов, которые входят в состав первой очереди, на объекте работает более 150 человек.

"Проект очень масштабный, он предполагает три очереди, включающие в себя весь комплекс "Нижполиграфа" и благоустройство внутреннего пространства. Это будет один из самых ярких объектов, точек притяжения в городе. Здесь создадут не только мастерские для приезжающих на обучение преподавателей, но и открытые пространства для нижегородцев", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, технопарк СПО станет частью проекта "Парк мастеров "Нижполиграф", который создается как Центр обучения, подготовки и развития профессиональных кадров в сфере промышленных, креативных и цифровых индустрий. Ежегодно технопарк будет принимать в своих стенах для повышения квалификации несколько тысяч преподавателей техникумов и колледжей, а также сотрудников предприятий со всей страны. Для этого планируется создать около 50 оснащенных лабораторий и мастерских по различным направлениям: промышленность, цифровые технологии, креативные индустрии и сфера гостеприимства и др. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году.

Создание технопарков среднего профессионального образования в России является частью федерального проекта "Профессионалитет", направленного на формирование прочной кооперации образовательной системы и реального сектора экономики. Основная идея проекта – модернизация системы образования с целью подготовки кадров для работы на конкретных предприятиях. В рамках "Профессионалитета" в Нижегородской области создано шесть кластеров, объединивших учебные заведения и производства: в металлургии, автомобилестроении, сельском хозяйстве, оборонной промышленности и строительстве.

Задачу по подготовке в стране в ближайшие пять лет около миллиона специалистов рабочих профессий поставил президент России Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному Собранию 21 февраля.

"Спрос на выпускников колледжей и техникумов огромный. Считаю, что мы должны существенно расширить проект "Профессионалитет", в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия-работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики", - сказал в ходе обращения Владимир Путин.

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Теги:
Глеб Никитин Образование
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