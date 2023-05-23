Свет и воду частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 30 мая Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 30 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе запланированы отключения воды. В частности, горячего водоснабжения не будет в одном многоквартирном доме на ул. Вольской, 19. Работы будут проводиться до 14:30. Также на непродолжительное время - с 10:00 до 12:00 - отключат холодную воду в двух домах, расположенных по адресам: ул. Литературная, 28 и ул. Тираспольская, 11.

В Советском районе с 8:00 до 17:00 будет ограничена подача электроэнергии на улице Адмирала Васюнина. В частности, в это время света не будет в домах № 6, 4/1, 4/2, 4/, 5/1, 5/3. С 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам: ул. Бекетова, 8, 8а; Светлогорский пер., 14.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будет полностью обесточена улица Кащенко.

В Ленинском районе отключения света также запланированы с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Кировская, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 45а, 47, 49, 51; ул. Кружковская, 27, 27а; ул. Молодая Гвардия, 30.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 без электричества останутся дома на ул. Семашко, 17, 17а/1; ул. Ульянова, 37. До 18:00 отключение света запланировано на ул. Родионова, 15а, 17/3; ул. Фруктовой, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3.

Кроме того, Кстовский РЭС сообщил о внерегламентном отключении электроэнергии на подведомственных территориях .Так, с 10:00 до 13:00 будут обесточены ул. Мира в Анкудиновке, Афонино, Казанское шоссе, Верхне-Печёрская слобода, ул. Акварельная в Кузнечихе; улицы Полевая, Талалушкина, Чкалова, Ковская в Кузьминке, дер. Никульское, Новопокровское.