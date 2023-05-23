Межведомственные тактико-специальные учения прошли на улице Горького в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ТГ-канал "ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область"

Ночью с 29 на 30 мая на улице Горького в Нижнем Новгороде местных жителей и прохожих напугало большое количество собравшегося в районе станции метро спецтранспорта: машины МЧС, скорой помощи, полиции и даже военная техника.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, это были всего лишь учения.

"Сегодня ночью на станции метро "Горьковская" проходили межведомственные тактико-специальные учения. Силы и средства МЧС были задействованы в практической отработки действий при возникновении ЧС", - добавили в ведомстве.