Межведомственные тактико-специальные учения прошли на улице Горького в Нижнем Новгороде

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Ночью с 29 на 30 мая на улице Горького в Нижнем Новгороде местных жителей и прохожих напугало большое количество собравшегося в районе станции метро спецтранспорта: машины МЧС, скорой помощи, полиции и даже военная техника.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, это были всего лишь учения.
"Сегодня ночью на станции метро "Горьковская" проходили межведомственные тактико-специальные учения. Силы и средства МЧС были задействованы в практической отработки действий при возникновении ЧС", - добавили в ведомстве.
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