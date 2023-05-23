Около 170 тыс. тонн сена планируется заготовить в Нижегородской области в 2023 году Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородские аграрии планируют заготовить порядка 172 тыс. тонн сена в 2023 году.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, фермеры уже приступили к заготовке кормов, в настоящее время заготовлено около 5 тыс. тонн сена.

Работы начались в Дальнеконстантиновском, Кстовском, Лысковском, Бутурлинском и Починковском муниципальных округах.

Всего в планах у аграриев на год заготовка 794 тыс. тонн силоса, 247 тыс. тонн зернофуража и 9,7 тыс. тонн кукурузного корнажа.

Напомним, в 2023 году на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области предусмотрено 5,4 млрд рублей субсидий. В частности, на поддержку животноводства выделено около 1,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что около 817 млн рублей предусмотрено на поддержку нижегородских производителей молочной продукции в 2023 году. Меры господдержки предприятий АПК ранее обсудили в Лысковском районе на совещании под председательством замгубернатора Андрея Саносяна.