Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 мая 2023 12:08  [74] Сквер на улице Лескова стал первым благоустроенным в 2023 году пространством в Нижнем Новгороде
30 мая 2023 11:56  [77] Реверсивное движение введут на трассе М-7 возле кстовского Ветчака с 5 по 9 июня
30 мая 2023 11:42  [103] Два новых аппарата для искусственной вентиляции легких закупили в больницу №5 Нижнего Новгорода
30 мая 2023 11:34  [101] Дети участников СВО из Павловского и Вачского округов побывали в зоопарке
30 мая 2023 10:48  [159] Новую дорогу протяженностью 229 метров построят за нижегородским ТРЦ "Фантастика"
30 мая 2023 10:27  [183] Домашнюю птицу изъяли в 11 деревнях Шарангского района из-за угрозы распространения птичьего гриппа
30 мая 2023 10:10  [195] Круизный лайнер "Михаил Жванецкий" заложили на нижегородском заводе "Красное Сормово"
30 мая 2023 09:52  [166] Межведомственные тактико-специальные учения прошли на улице Горького в Нижнем Новгороде
30 мая 2023 09:31  [153] Свет и воду частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 30 мая
29 мая 2023 19:16  [418] Захар Прилепин: "Принадлежность Киева меня волнует больше всего"
Общество

Дети участников СВО из Павловского и Вачского округов побывали в зоопарке

30 мая 2023 11:34  [101] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Дети из Павловского и Вачского округов, отцы которых находятся в зоне СВО, побывали  в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Поездку для них организовал председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма регионального Законодательного собрания Игорь Норенков. 

Более 20 ребят посетили зоопарк "Лимпопо" и площадку с аттракционами.  Во время увлекательной экскурсии они познакомились с обитателями зоопарка, с большим интересом посмотрели на животных и птиц, живущих в вольерах, приближенных к условиям их обитания, задавали много вопросов экскурсоводу. 

На территории зоокомплекса обитает более 270 видов животных, некоторые из которых занесены в Красную Книгу и не встречаются более ни в одном зоопарке России. На данный момент коллекция животных насчитывает более 1500 особей со всех уголков планеты. Многих из них можно покормить с руки специальными кормами, а обитатели контактной площадки «Русская деревня» ходят среди посетителей без всяких ограждений.В завершении экскурсии для ребят организовали развлекательную программу на аттракционах. Катания на автодроме, батуты и карусель никого не оставили равнодушным.

"В это непростое время, решили порадовать ребят, чьи отцы находятся сейчас на защите наших рубежей. Организовали для них поездку в наш нижегородский зоопарк. Как рассказали сами ребята, они получили массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения. Очень важно оказывать помощь таким семьям, поскольку их кормильцы, защитники их семей, сейчас не с ними, не дома. Я рад, что нам удалось порадовать детей, тем более многие из них ни разу не были в зоопарке. Спасибо администрации зоопарка за интересную и содержательную программу. Все остались в восторге", - отметил Игорь Норенков. 

Как добавил депутат, это было первое выездное мероприятие для ребят, в дальнейшем подобные поездки планируется продолжить, чтобы они были окружены дополнительной заботой и вниманием. 

Напомним, с начала специальной военной операции уделяется большое внимание семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО. 

Осуществляется постоянный мониторинг обеспечения военнослужащих  и мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки. С семьями налажена связь для решения возникающих вопросов. Депутатский корпус, общественные приемные и волонтерский штаб "Единой России" оказывают адресную помощь и поддержку.

В приемных "Единой России" открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. Также на базе общественных приемных партии продолжается сбор гуманитарной помощи. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph