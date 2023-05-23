Дети участников СВО из Павловского и Вачского округов побывали в зоопарке Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Дети из Павловского и Вачского округов, отцы которых находятся в зоне СВО, побывали в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Поездку для них организовал председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма регионального Законодательного собрания Игорь Норенков.

Более 20 ребят посетили зоопарк "Лимпопо" и площадку с аттракционами. Во время увлекательной экскурсии они познакомились с обитателями зоопарка, с большим интересом посмотрели на животных и птиц, живущих в вольерах, приближенных к условиям их обитания, задавали много вопросов экскурсоводу.

На территории зоокомплекса обитает более 270 видов животных, некоторые из которых занесены в Красную Книгу и не встречаются более ни в одном зоопарке России. На данный момент коллекция животных насчитывает более 1500 особей со всех уголков планеты. Многих из них можно покормить с руки специальными кормами, а обитатели контактной площадки «Русская деревня» ходят среди посетителей без всяких ограждений.В завершении экскурсии для ребят организовали развлекательную программу на аттракционах. Катания на автодроме, батуты и карусель никого не оставили равнодушным.

"В это непростое время, решили порадовать ребят, чьи отцы находятся сейчас на защите наших рубежей. Организовали для них поездку в наш нижегородский зоопарк. Как рассказали сами ребята, они получили массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения. Очень важно оказывать помощь таким семьям, поскольку их кормильцы, защитники их семей, сейчас не с ними, не дома. Я рад, что нам удалось порадовать детей, тем более многие из них ни разу не были в зоопарке. Спасибо администрации зоопарка за интересную и содержательную программу. Все остались в восторге", - отметил Игорь Норенков.

Как добавил депутат, это было первое выездное мероприятие для ребят, в дальнейшем подобные поездки планируется продолжить, чтобы они были окружены дополнительной заботой и вниманием.

Напомним, с начала специальной военной операции уделяется большое внимание семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Осуществляется постоянный мониторинг обеспечения военнослужащих и мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки. С семьями налажена связь для решения возникающих вопросов. Депутатский корпус, общественные приемные и волонтерский штаб "Единой России" оказывают адресную помощь и поддержку.

В приемных "Единой России" открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. Также на базе общественных приемных партии продолжается сбор гуманитарной помощи.