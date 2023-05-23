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Бизнес

"Календарь предпринимателя" на июнь со всеми датами отчетов и уплаты сборов подготовила Корпорация МСП

30 мая 2023 15:28  [2] Бизнес

Корпорация МСП подготовила для бизнеса "Календарь предпринимателя" на июнь, который поможет сориентироваться в датах отчетов и уплаты сборов. Как сообщили в Корпорации МСП, работа по поддержке бизнеса ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Июнь – один из наиболее спокойных месяцев для предпринимателей в плане отчетности и сборов. В первой половине месяца отчетных сроков нет, но IT-компаниям нужно успеть подтвердить аккредитацию. С июньским календарем можно ознакомиться по ссылке.

До 1 июня IT-компании для подтверждения аккредитации представляют в Минцифры заявление о том, что доходы от деятельности в области информационных технологий – больше 30% общего дохода, и справки о доходах.

До 15 июня организации и ИП, привлекающие работников, уплачивают в Социальный фонд страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за май.

До 20 июня импортеры товаров из государств ЕАЭС уплачивают НДС и акцизы за май и представляют в налоговую инспекцию декларацию и документы в соответствии с Договором о ЕАЭС.

До 26 июня:

· организации и ИП, привлекающие работников:

- направляют уведомление для единого налогового платежа о сумме НДФЛ за работников за период с 23.05.2023 по 22.06.2023;

- сдают в налоговую инспекцию форму "Персонифицированные сведения о физических лицах" за май;

- сдают в Социальный фонд форму "ЕФС-1" со сведениями о трудовой деятельности;

· организации на ОСН, которые уплачивают налог на прибыль по фактической прибыли, сдают декларацию за май;

· организации и ИП, применяющие автоматизированную УСН (эксперимент в четырех регионах), уплачивают налог за май.

До 28 июня:

· самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за май;

· организации и ИП, привлекающие работников:

- уплачивают страховые взносы на ОМС, ОПС и ВНиМ за май;

- уплачивают НДФЛ за работников за период с 23.05.2023 по 22.06.2023;

· организации и ИП на общей системе налогообложения (ОСН) и едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) уплачивают 1/3 суммы НДС за I квартал (если не используется освобождение от НДС в связи с маленькой выручкой по п. 1 ст. 145 НК);

· организации на ОСН уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль (если не используется право на уплату авансов только за кварталы при выручке до 15 млн за квартал).

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
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