Госдума утвердила передачу конфиската на нужды Минобороны и МЧС Общество

Депутаты Госдумы утвердили в окончательном чтении поправки в КоАП, согласно которым изъятые по административным делам товары лёгкой промышленности начнут передавать на нужды Минобороны и МЧС России. Об этом сообщает телеканал 360".

Согласно информации, конфискованные товары подлежат безвозмездной передаче ведомствам для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию.

Напомним, в настоящее время все подобные изъятые товары передают Росимуществу для уничтожения.

Инициатива, предложенная в январе этого года Минфином, призвана вовлечь в хозяйственный оборот конфискат, который можно использовать по прямому назначению. Авторы законопроекта предлагают узаконить процедуру в гуманитарных и оборонных целях - ориентируясь на внешнеполитическую и макроэкономическую ситуацию.

А медицинские изделия, скоропортящиеся продукты питания и некоторые другие категории конфиската можно передавать на нужды социальных организаций, уточнили в Госдуме.