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Общество

Около 15,8 тыс. кв. метров дорог уже отремонтировано в Сормовском районе в 2023 году

30 мая 2023 17:56  [82] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Около 15,8 тыс. кв.м дорожного покрытия уже отремонтировано в Сормовском районе Нижнего Новгорода в 2023 году. Об этом сообщили в районной администрации.

"Были отремонтированы наиболее поврежденные участки дорог на улицах Кима, Старая канава, Большой Починковской, Бутырской, Баренца, Планировочной, Новые Пески, Васенко, Марксистской, Исполкома, Базарной, Машинной, Станиславского. Также был отремонтирован участок дороги на ул. 8 Марта, а на средства гранта в конкурсе на самый благоустроенный населенный пункт Нижегородской области - тротуар на ул.Энгельса у детского сада № 364. Наибольшее количество жалоб от жителей были на участки дорог на Станиславского и 8 Марта. Добавлю, что на ул. 8 Марта ремонт будет продолжен на другом участке дороге в рамках проекта "Вам решать!" летом этого года",- сообщила глава Сормовского района Светлана Горбунова.

Летом в рамках проекта "Вам решать!" запланирован ремонт дорог в частном секторе на участках на ул. Якова Шишкина (от д.20 до д.38), ул. 8 Марта (от д.1 до д.22), ул. Новые Полянки (от д.38 по ул.Котова до д. 13 по ул. Новые Полянки, от д.25 до д. 41 по ул. Новые Полянки), ул. Унженской (от д.1 до д.6). Кроме того, в рамках данного проекта запланирован ремонт тротуаров по ул.Достоевского (от ул.Федосеенко до ул. Торфяной), по ул. Красносормовской (от д.1 по ул. Ясной до д.1 по ул. Красносормовской), ул. Мокроусова (от д.32 по ул. Светлоярской до д.39 по ул.Станиславского).

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Сормовском районе в этом году капитальный ремонт будет проведен на трех участках дорог на ул. Карпинского, Энгельса и Коммуны.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил что, кроме ремонта дорог по нацпроекту БКД в этом году планируется провести ямочный ремонт в объёме 160 тыс. кв метров, также работы пройдут по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!2, за счёт акцизов от нефтепродуктов и порядка 130 млн. рублей направят на ремонт тротуаров с обустройством велодорожной сети.

Ранее сообщалось, что дорогу по Пензенскому переулку в Сормовском районе капитально отремонтировали.

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Теги:
БКД Дороги Сормовский район
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