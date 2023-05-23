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Общество

Свет и ГВС частично отключат в шести районах Нижнего Новгорода 31 мая

31 мая 2023 08:53  [77] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 31 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе запланировано отключение горячего водоснабжения на улице Каширской. С 9:00 до 13:00 временные неудобства придётся терпеть жильцам двух многоквартирных домов: № 70 и 70/1.

Кроме того, с 8:00 до 16:00 будет отключен свет по адресам: ул. Баумана,7-41; пер. Вайгач, 1-14; ул. Заводская, 10а,10б,16; ул. Каширская, 2; ул. Матросская, 1-32.

В Канавинском районе электричество отключат с 9:00 до 17:00 на ул. Зеленодольской, 52

В Советском районе с 8:00 до 17:00 будет отключен свет по адресам: бул. 60-летия Октября, 28; ул. Ванеева, 110/30; ул. имени Маршала Рокоссовского, 17, 19.

В Приокском районе отключения электроэнергии будут более масштабными. Так, с 9:00 до 17:00 без света останутся дома по адресам: ул. Корейская, 17, 19, 19а; ул. Сурикова, 18; ул. Полярная, 45-61 (нечет); ул. Пушкина, 38, 38а, 40а, 42, 42а, 44, 46; ул. Шорина, 16, 16а, 18, 18а, 20а; ул. 40 лет Победы, ул. Верховая, ул. Надеждинская, ул. Чистопольская, ул. Бутурлинская, ул. Героя Вилкова, ул. Землемерная, ул. Кологривская, ул. Ленская, ул. Мантуровская, ул. Монтажная, ул. Нарофоминская, ул. Нижне-Валдайская, ул. Покровского - полностью.

В Нижегородском районе с 9:00 до 18:00 без света останутся дома № 6, 9 на ул. Донецкой, дома № 7/1, 7/2, 9/2 на ул. Фруктовой.

В Сормовском районе отключения электроэнергии запланированы с 9:00 до 17:00 в частном секторе по адресам: ул. Батарейная, 2-11, 13-23 (нечет.); Котельный пер., 1-6, 8, 10, 12, 14; ул. Кунгурская, 1-18, 20; ул. Осетинская, 1, 3, 3а, 5, 7-22, 24, 26, 28, 30; ул. Старая Канава, 148, 150, 152, 154; ул. Фурманова, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 40.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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