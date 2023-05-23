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Общество

Парковку транспорта запретят в центре Нижнего Новгорода с 31 мая до 2 июня

31 мая 2023 09:10  [194] Общество

Фото: ЦОДД

В центре Нижнего Новгорода в ближайшие несколько дней будут запрещены остановка и парковка автомобилей. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Ограничения будут действовать с 00:01 31 мая до 1:00 2 июня.

Согласно информации, перекрыты будут:
- ул. Пожарского - от площади Минина и Пожарского до дома №4 по ул. Пискунова,
- ул. Пискунова - от дома №4 до ул. Большая Покровская и дома №1 на пл. Театральной,
- ул. Лыковая Дамба - от ул. Октябрьской до ул. Пискунова.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены в зонах ограничений. Все припаркованные автомобили будут перемещаться на спецстоянку.

Объезд организован по прилегающим улицам.

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Теги:
движение Транспорт
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