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Бизнес

"Росгосстрах" в Нижегородской области обеспечил страховой защитой здоровье сотрудников АО "Теплоэнерго" на 17 млрд рублей

31 мая 2023 10:02  [95] Бизнес

Нижегородский филиал "Росгосстраха" защитит здоровье сотрудников АО "Теплоэнерго" — крупнейшего поставщика тепловой энергии в Нижнем Новгороде: на долю предприятия приходится более 50% объема услуг по обеспечению города теплом и горячей водой. На предприятии трудятся порядка 2,5 тысяч человек.

Договор добровольного медицинского страхования заключен по результатам победы нижегородского "Росгосстраха" в закрытом конкурсе. Программа страхования предусматривает амбулаторно-поликлиническую, стационарную, стоматологическую помощь, вызов врача на дом.

Сумма страховой ответственности "Росгосстраха" по договору составляет 17,290 млрд рублей.

"Победы в таких тендерах еще раз подтверждают, что "Росгосстрах" отлично зарекомендовал себя в работе с крупными корпоративными клиентами в сегменте добровольного медицинского страхования, — говорит директор филиала "Росгосстраха" в Нижегородской области Вера Ранчинская. — «Росгосстрах» входит в число лидеров по добровольному медицинскому страхованию. Новые страховые продукты на рынке корпоративного ДМС, реализация нескольких серьезных IT-проектов позволила компании сделать внутренние бизнес-процессы более эффективными, что ожидаемо привело к улучшению обслуживания наших застрахованных по всем параметрам. Уверена, сотрудники нашего страхователя по достоинству оценят уровень оказываемых компанией услуг: они смогут обращаться за качественной медицинской помощью с большим комфортом для себя".

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Теги:
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