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Общество

Более 15 тысяч потребителей "Волгаэнергосбыта" воспользовались электронной квитанцией

31 мая 2023 13:18  [84] Общество

Абоненты АО "Волгаэнергосбыт" (входит в ГК "Волгаэнерго") продолжают переход на электронные квитанции. Более 15 тысяч пользователей ощутили преимущества использования этого инструмента оплаты. 

В компании отмечают, что электронная квитанция является аналогом привычной платёжки. С той лишь разницей, что она позволяет ускорить и упростить процесс оплаты предоставленных услуг. Общее количество абонентов, которые перешли от бумажных на электронные квитанции, за последние полгода выросло на 20%. 

"Мы постоянно развиваем клиентские сервисы и делаем всё, чтобы нашим абонентам было удобно и просто пользоваться нашими услугами. Электронная квитанция – современный инструмент. Клиент получает платёжку по электронной почте. Квитанция приходит до 1 числа следующего месяца после оказания услуги в электронном виде, на несколько дней раньше бумажной. Такую платёжку невозможно потерять, удобно хранить и оплачивать. Стоит отметить, что к электронной квитанции можно подключить своих родителей. Благодаря этому вы сами сможете оплачивать их счета дистанционно. Электронный способ расчёта особенно актуален в летний период, когда многие уезжают в отпуск или на дачу: можно не думать о квитанциях – они всегда в вашем телефоне. Кроме того, это экологично и позволяет беречь природу", – рассказал генеральный директор АО "Волгаэнергосбыт" Андрей Рачковский.

В компании напоминают, что подключить электронную квитанцию можно двумя способами:
– с помощью личного кабинета в окне "Дополнительные услуги" на сайте компании www.volgaenergo.ru;
– с помощью мобильного приложения АО "Волгаэнергосбыт". В настройках необходимо проверить адрес электронной почты, после нажать галочку в строке "Способ получения счёта на оплату", затем выбрать графу "Счёт по e-mail" и сохранить информацию.

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Теги:
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