Мужчина утонул в Волге около Бора Происшествия

Мужчина утонул в Волге около Бора.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, сообщение об инциденте поступило в 13.35 31 мая.

Согласно информации, в акватории Волги из затона им. 40-й годовщины Октября спасателями было извлечено из воды тело погибшего мужчины и передано сотрудникам полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Борском районе.