Мужчина утонул в Волге около Бора.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС, сообщение об инциденте поступило в 13.35 31 мая.
Согласно информации, в акватории Волги из затона им. 40-й годовщины Октября спасателями было извлечено из воды тело погибшего мужчины и передано сотрудникам полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Борском районе.
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