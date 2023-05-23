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"Сад памяти" высадили в студгородке НГТУ им. Алексеева в Нижнем Новгороде

31 мая 2023 14:55  [112] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НГТУ им. Р.Е. Алексеева присоединился к международной эколого-патриотической акции "Сад памяти". Молодые деревья были высажены на территории студгородка на Казанском шоссе 31 мая.

На мероприятии собрались студенты и преподаватели вуза, а также представители региональных и федеральных ведомств, которые поддержали акцию: аппарата полпреда президента в ПФО, правительства Нижегородской области, ГУ МЧС, Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, Департамента лесного хозяйства по ПФО, НРО Российского военно-исторического общества, ОНФ Нижегородской области.

Заместитель губернатора, руководитель НРО Российского военно-исторического общества Олег Беркович отметил, что Нижний Новгород - один из активнейших участников акции "Сад памяти".

"Это не просто так: мы Город Трудовой Доблести, здесь фактически была одна из главных кузниц той Победы. Каждый третий танк Т-34 был произведён на "Красном Сормове" огромное количество самолётов и другой техники. И работали на заводах почти круглосуточно все, кто только мог - старики, женщины, дети. Это нужно знать, это важнейшая часть нашей истории, нашей идентичности, это прошло через каждую семью," - напомнил Олег Беркович.

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков добавил, что акция "Сад памяти" является международной - уже несколько лет деревья высаживаются не только по всей России, но и в других странах.

"Для нас это проявление уважения ко всем павшим в годы Великой Отечественной войны, еще один символ памяти о трагических событиях в истории нашей страны. За четыре года проведения акции "Сад Памяти" высажено более 100 млн деревьев. В этом году мы почти достигли цель - высадить 27 млн деревьев в память о каждом герое, погибшем в годы Великой Отечественной войны," - сообщил Вячеслав Спиренков.

Первый проректор по образовательной деятельности НГТУ Евгений Ивашкин подчеркнул, что высаженные деревья будут напоминать будущим поколениям студентов о той высокой цене, которую отдал наш народ за победу в страшной войне.

Ранее сообщалось, что более 300 тысяч сеянцев ели и сосны посадят в Нижегородской области в 2023 году в рамках акции "Сад памяти".

СПРАВКА:

В 2023 году международная акция "Сад памяти" проводится в четвёртый раз, к ней уже присоединилось свыше 5 млн человек из более чем 50 стран мира. Она посвящена памяти погибших в годы Великой Отечественной войны и проводится в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

Главная цель масштабной акции – высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы ВОВ. В 2020 году проект получил поддержку президента России Владимира Путина, Минприроды РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

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Теги:
ВОВ НГТУ Память
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