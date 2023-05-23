Владислав Атмахов: ЛДПР проверила поликлиники и ФАПы России Общество

Фото: НРО ЛДПР

С 17 по 31 мая представители ЛДПР по всей стране проводят акцию "Медицинский патруль" с целью выявления проблем в этой сфере и оценки качества предоставляемых услуг. Сегодня руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Нижегородской области, координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов посетил поликлинику №1 Борской районной больницы.

Политик побеседовал с сотрудниками и посетителями, оценил условия труда врачей, состояние учреждения и инвентаря, узнал, чего докторам не хватает для работы.

"Самой главной трудностью является недостаток персонала. Мало молодых специалистов. По итогам 2022 года, главные врачи, врачи и заведующие отделением вошли в рейтинг самых дефицитных кадров в регионе и заняли в нём 2, 3 и 4 место", - рассказали медики.

"ЛДПР проверила поликлиники и фельдшерские акушерские пункты России. Проблема, действительно, острая. И не только для Нижегородской области, но и для всей страны: не хватает порядка 145 тысяч работников различного профиля. Именно поэтому ЛДПР предлагает ввести единый регламент начисления заработной платы медработникам и сделать её уровень выше среднего по региону. Это уровняет доход врачей в столице и отдалённых населённых пунктах. Решить проблему кадрового дефицита поможет система распределения выпускников медицинских вузов, обучающихся на бюджетной основе, и стимулирующие выплаты молодым специалистам", - сообщил Владислав Атмахов.

"Эти инициативы входят в предвыборную программу ЛДПР на 2023 год. И мы будем добиваться того, чтобы качество медицины в нашей стране было на достойном уровне", - подытожил политик.