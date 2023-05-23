Выставка произведений русского авангарда открылась в пакгаузах Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В культурном центре "Пакгаузы" на Стрелке начал работу совместный выставочный проект Нижегородского государственного художественного музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств - "Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала".

Как рассказали в региональном Минкультуры, нижегородцы смогут увидеть почти неизвестные широкой публике произведениям художников русского авангарда, которые хранились в уральских музейных и частных коллекциях. Причём, как отмечают организаторы, некоторые произведения до сих пор не были известны даже специалистам.

Всего на выставке представлено более 200 работ 80 русских художников-авангардистов первой трети ХХ века.

В частности, в первом разделе экспозиции можно будет ознакомиться с такими направлениями как символизм, неоимпрессионизм, модерн.

Второй раздел экспозиции посвящён произведениям всех ведущих направлений авангарда - неопримитивизма (Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Ольга Розанова), творческого объединения "Бубновый валет" (Пётр Кончаловский, Александр Куприн, Илья Машков, Роберт Фальк), кубофутуризма (Надежда Удальцова, Натан Певзнер, Вера Пестель, Любовь Попова, Пётр Соколов), а также работы Василия Кандинского, Казимира Малевича и других художников.

В третьем разделе представлены работы мастеров русского авангарда 1920-30-х годов: Митрофана Берингова, Павла Сурикова, Сергея Кольцова, Магдалины Вериго, Владимира Иконникова, Виктора Дубяго.

Выставка будет работать до 20 августа 2023 года. Билеты доступны в том числе по "Пушкинской карте".