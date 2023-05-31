Около 90 юных нижегородцев станут участниками фестиваля "Движения Первых" в Москве Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийский фестиваль детства и юности "Движения Первых" пройдет в Москве на площадке ВДНХ с 1 по 3 июня.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в мероприятии примут участие около 90 юных нижегородцев: это члены регионального РДДМ "Движение Первых" и победители всероссийских конкурсов и проектов.

Поимо Москвы, мероприятия фестиваля также примут Нижний Новгород - Молодежная столица России, Луганск, Южно-Сахалинск, образовательные центры "Машук", "Сенеж" и "Таврида.АРТ".

Юные нижегородцы встретятся с известными общественными деятелями, прослушают лекции, поучаствуют в мастер-классах, ребят также ожидает насыщенная концертная и развлекательная программы.

"На фестиваль едут юные активисты со всей страны, чтобы вместе обсудить дальнейшее развитие проектов "Движения Первых", пообщаться со сверстниками, получить новые навыки и знания. После участия в таких мероприятиях ребята привозят домой интересные идеи и инициативы, которые мы всегда поддерживаем и стремимся реализовать на благо нашего региона и всей страны", – рассказал председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Вячеслав Амосов.

Ранее сообщалось, что отделение РДДМ "Движение первых" появилось на базе нижегородской "Школы 800". Ранее отделения РДДМ открылись в НГЛУ им. Добролюбова, в школе №123 Ленинского района Нижнего Новгорода, в Мининском университете.