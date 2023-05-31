Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
Гастроли Ростовского драмтеатра
Летний режим работы парка "Швейцария"
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 мая 2023 17:30  [22] Глеб Никитин дал интервью роботу Вите на конференции ЦИПР
31 мая 2023 17:13  [43] Нижегородский НОЦ подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством инноваций Москвы
31 мая 2023 16:40  [97] Архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина утвердили в Нижнем Новгороде
31 мая 2023 16:30  [74] "Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:20  [95] Около 90 юных нижегородцев станут участниками фестиваля "Движения Первых" в Москве
31 мая 2023 15:58  [133] Нижегородская область и компания Hyper будут сотрудничать в сфере развития инфраструктуры для электротранспорта
31 мая 2023 15:31  [139] Новый светофор установили в районе остановки "Парк 1 Мая" в Нижнем Новгороде
31 мая 2023 15:10  [159] Владислав Атмахов: ЛДПР проверила поликлиники и ФАПы России
31 мая 2023 14:55  [156] "Сад памяти" высадили в студгородке НГТУ им. Алексеева в Нижнем Новгороде
31 мая 2023 14:38  [138] Роскосмос запустит миссию на Луну в августе 2023 года
Общество

Около 90 юных нижегородцев станут участниками фестиваля "Движения Первых" в Москве

31 мая 2023 16:20  [95] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийский фестиваль детства и юности "Движения Первых" пройдет в Москве на площадке ВДНХ с 1 по 3 июня.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в мероприятии примут участие около 90 юных нижегородцев: это члены регионального РДДМ "Движение Первых" и победители всероссийских конкурсов и проектов.

Поимо Москвы, мероприятия фестиваля также примут Нижний Новгород - Молодежная столица России, Луганск, Южно-Сахалинск, образовательные центры "Машук", "Сенеж" и "Таврида.АРТ". 

Юные нижегородцы встретятся с известными общественными деятелями, прослушают лекции, поучаствуют в мастер-классах, ребят также ожидает насыщенная концертная и развлекательная программы.

"На фестиваль едут юные активисты со всей страны, чтобы вместе обсудить дальнейшее развитие проектов "Движения Первых", пообщаться со сверстниками, получить новые навыки и знания. После участия в таких мероприятиях ребята привозят домой интересные идеи и инициативы, которые мы всегда поддерживаем и стремимся реализовать на благо нашего региона и всей страны", – рассказал председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Вячеслав Амосов.

Ранее сообщалось, что отделение РДДМ "Движение первых" появилось на базе нижегородской "Школы 800". Ранее отделения РДДМ открылись в НГЛУ им. Добролюбова, в школе №123 Ленинского района Нижнего Новгорода, в Мининском университете.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Молодежь Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph