Евгений Люлин: "Обновление научных кадров – важнейшая задача, которая поможет достичь технологического суверенитета нашей страны" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

31 мая в Перми состоялось заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ ПФО в рамках 68-го заседания Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодателей ПФО Евгений Люлин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков.

Традиционно на своем заседании молодые парламентарии обсуждают вопросы повестки дня старших коллег из Ассоциации законодателей ПФО. Одной из главных тем обсуждения стали ключевые аспекты внедрения новых технологий в промышленность регионов. Особое внимание руководители Молодежных парламентов округа уделили теме поддержки молодых ученых, вовлечения талантливой молодежи в сферу науки и создания условий для их самореализации.

Как рассказал председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Антон Павлуткин, количество молодых ученых в возрасте до 29 лет в России с 2010-го по 2019 годы уменьшилось почти на 20%, о чем свидетельствуют результаты анализа, представленные в сборнике "Высшей школы экономики". Основные причины снижения притока молодежи в науку – непрестижность профессии, низкий уровень материально-технического оснащения лабораторий современным научным оборудованием, низкий уровень вознаграждения за научный труд.

В апреле 2023 года Минобрнауки и партией "Единая Россия" был представлен рейтинг субъектов Российской Федерации по мерам поддержки молодых ученых, основанный на данных о численности молодых учёных в регионах, наличии грантов и конкурсов, а также жилищных программ. В числе лидеров оказались представители Приволжского федерального округа — Республика Башкортостан, Оренбургская и Пензенская область, Чувашская Республика.

В Республике Башкортостан для поддержки научных исследований молодых ученых выделяются на конкурсной основе гранты на двухлетний срок для проведения научных исследований. В Республике Татарстан на эти цели ежегодно выделяются 20 грантов и 12 республиканских научных премий – для поддержки молодых ученых. Ежегодно проходит конкурс "Лучший молодой ученый Республики Татарстан". Победители Конкурса определяются по семи номинациям. В зависимости от места и категории сумма денежного приза варьируется от 30 до 90 тысяч рублей.

В Нижегородской области учрежден грант правительства Нижегородской области для молодых ученых. Государственная поддержка молодых ученых в Оренбургской области осуществляется в форме присуждения персональных стипендий и премий. Именными премиями правительства Пензенской области награждаются молодые ученые и специалисты образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории региона, а также производятся денежными поощрениями способной и талантливой молодежи.

В Пермском крае молодым ученым по итогам конкурса присуждаются премии второй степени в области науки. В Самарской области осуществляются ежемесячных денежных выплат молодым ученым, работающим в Самарской области и выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по приоритетным для Самарской области направлениям развития науки, технологий и техники. Предоставляются выплаты молодым ученым, ведущим активную научно-исследовательскую работу и являющимися победителями областного конкурса "Молодой ученый". Работа в данном направлении проводиться и в других регионах.

Кроме того, в настоящее время статус молодого ученого не закреплен в федеральном законодательстве, а в подзаконном регулировании применяются различные критерии отнесения к категории «молодой ученый». Законопроект о внесении изменения в ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", закрепляющий статус молодого ученого, а также предусматривающий меры поддержки для молодых ученых, в том числе от юридических и физических лиц, в настоящее время принят Госдумой в первом чтении.

"Поддержка молодых ученых, привлечение перспективных молодых специалистов в науку – важнейшая задача, которая поможет достичь технологического суверенитета нашей страны. В ПФО уделяется много внимания этому направлению, но необходимо усилить эту работу. Важно изучать опыт всех регионов округа в этой сфере и тиражировать лучшие практики, предлагать и совершенствовать формы поддержки молодых ученых, развивать современную инфраструктуру для научных исследований, создавать новые научные и научно-образовательные центры. Все идеи, предложенные молодыми парламентариями ПФО, мы обсудим с коллегами из Ассоциации законодателей Приволжья, будем готовить на их основании инициативы и предложения для рассмотрения и принятия решений на федеральном уровне", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодателей ПФО Евгений Люлин.

Накануне заседания молодые парламентарии традиционно посетили ряд объектов, среди которых детский технопарк "Кванториум Фотоника", главная цель работы которого – реализация научно-технического потенциала российской молодежи, а также активное содействие развитию детей в технической сфере. Отличительная особенность – дети получают не только инженерное образование, но учатся проектной деятельности. Площадки технопарка позволяют ученикам познакомиться с различными направлениями и попробовать себя в решении реальных прикладных задач. Оснащение лабораторий отвечает самым современным требованиям.

"По итогам обсуждения мы приняли решение обобщить информацию обо всех мерах поддержки молодых ученых в регионах округа и направить ее в законодательные органы государственной власти Приволжья, а также в аппарат полпреда Президента РФ в ПФО. Будем проводить встречи с руководителями центров трансфера технологий и обсуждать перспективные направления сотрудничества. Также изучим опыт проведения ежегодной выставки научно-технологического творчества молодежи, проходящей в рамках молодежного форума ПФО "iВолга". В наших планах – организовать региональные этапы этой выставки. Кроме того, рассмотрим возможность проведения в рамках форума "iВолга–2023" встречи участников смен "Научный проспект" и "Голос молодежи", чтобы вместе обсудить меры поддержки молодых ученых", - отметил координатор Ассоциации молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко.