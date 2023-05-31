Олег Лавричев: "Сегодня День защиты детей приобретает особое значение" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем защиты детей.

"Праздник детства – самый яркий и солнечный в нашем календаре! В этот день родители спешат порадовать своих деток чем-то приятным – подарить новую игрушку, весело провести время вместе и просто порадоваться своему маленькому счастью. Работники социальной сферы, помогающие нам растить ребят умными, здоровыми и воспитанными, обязательно приготовят для них свои поздравления и подарки.

Сегодня этот праздник приобретает особое значение. Это не только первый день лета, открывающий двери в прекрасное беззаботное время долгожданных каникул, полное новых встреч и интересных событий, но также это повод для нас, взрослых, вспомнить о том, как важно сделать все возможное, чтобы детство действительно было светлым и радостным. Ради этого мы живем и трудимся, отдавая себя повседневной заботе о самом дорогом, что у нас есть, сражаемся со злом и несправедливостью, оберегая наших детей от горя и бед.

Все мы стремимся защищать подрастающее поколение, ведь именно с ним связаны наши надежды на продолжение жизни на Земле в мире, согласии и гармонии. Мы горячо желаем, чтобы будущее наших детей было благополучным, чтобы на долгом жизненном пути их сопровождали любовь, добро и справедливость, вера в свои силы, поддержка родных и близких. Пусть так и будет! С праздником!" - говорится в поздравлении.