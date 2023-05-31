"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Гастроли Ростовского драмтеатра
Летний режим работы парка "Швейцария"
Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 июня 2023 10:14  [20] Еще одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга
01 июня 2023 09:56  [66] Юрий Шалабаев: "Детство - это время радости, открытий и мечтаний"
01 июня 2023 09:30  [86] Свет и ГВС частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 1 июня
01 июня 2023 09:25  [92] Олег Лавричев: "Сегодня День защиты детей приобретает особое значение"
01 июня 2023 09:15  [83] Евгений Люлин: "Наши дети – продолжение нас самих"
01 июня 2023 09:05  [100] Глеб Никитин: "1 июня - очень важная дата, которая побуждает ещё раз задуматься о роли детства и материнства в нашей жизни"
31 мая 2023 20:27  [286] Демографы прогнозируют рост рождаемости в Нижегородской области в ближайшие 2-3 года
31 мая 2023 18:53  [246] Информационную систему лесного хозяйства Нижегородской области "Цифровой лес" показали на конференции "ЦИПР"
31 мая 2023 18:34  [233] Нижегородские пенсионеры сразились в компьютерном многоборье
31 мая 2023 18:23  [396] Схема организации движения изменена на перекрестке четырех улиц в Сормовском районе
Общество

Олег Лавричев: "Сегодня День защиты детей приобретает особое значение"

01 июня 2023 09:25  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем защиты детей.

"Праздник детства – самый яркий и солнечный в нашем календаре! В этот день родители спешат порадовать своих деток чем-то приятным – подарить новую игрушку, весело провести время вместе и просто порадоваться своему маленькому счастью. Работники социальной сферы, помогающие нам растить ребят умными, здоровыми и воспитанными, обязательно приготовят для них свои поздравления и подарки.

Сегодня этот праздник приобретает особое значение. Это не только первый день лета, открывающий двери в прекрасное беззаботное время долгожданных каникул, полное новых встреч и интересных событий, но также это повод для нас, взрослых, вспомнить о том, как важно сделать все возможное, чтобы детство действительно было светлым и радостным. Ради этого мы живем и трудимся, отдавая себя повседневной заботе о самом дорогом, что у нас есть, сражаемся со злом и несправедливостью, оберегая наших детей от горя и бед.

Все мы стремимся защищать подрастающее поколение, ведь именно с ним связаны наши надежды на продолжение жизни на Земле в мире, согласии и гармонии. Мы горячо желаем, чтобы будущее наших детей было благополучным, чтобы на долгом жизненном пути их сопровождали любовь, добро и справедливость, вера в свои силы, поддержка родных и близких. Пусть так и будет! С праздником!" - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Олег Лавричев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph