Дмитрий Чернышенко: "К 2024 году в ПФО планируется привлечь 380 миллиардов рублей и создать более 33 тысяч рабочих мест" Политика

Фото: аппарат заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко

Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров провели рабочую встречу по социально-экономическому развитию Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

На встрече обсуждались достижение по целям развития экономики ПФО по итогам 1 квартала 2023 года и реализация проектов, отобранных в рамках института кураторства федеральных округов, утвержденного председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"По итогам первого квартала 2023 года достижение ПФО по целям развития экономики и проектам кураторства – 97 процентов. Итоговый показатель ПФО складывается из результатов реализации 80 проектов всех регионов в рамках кураторства. Совместная работа позволит привлечь в экономику округа к 2024 году почти 380 миллиардов рублей, а также создать к 2024 году более 33 тысяч рабочих мест", — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что регионы ПФО в целом не испытывают проблем с выпуском товаров и услуг и увеличением количества рабочих мест. Однако каждая единичная проблема на уровне отдельных регионов и даже отдельных проектов кураторства может сказаться на результатах всего федерального округа. В частности, сразу трем регионам ПФО необходимо улучшить показатели по развитию частных инвестиций и более детально проанализировать причины замедления роста в рамках этого показателя.

"Работа ведется исходя из итогов последнего заседания и высказанных замечаний. Вместе с регионами мы их отработали, в том числе те, которые касаются создания офисов по контролю за проектами и самих проектов. Я думаю, что до конца года мы еще усилим свои позиции. Отдельно нужно обсудить те регионы, которые допустили некоторое снижение по инвестициям. По показателям дохода тоже ведется анализ, и в ближайшее время после отработки с регионом готовы обсудить имеющиеся вопросы. Это ключевые показатели жизни регионов, поэтому будем активно работать и дальше", – сказал Игорь Комаров.

Перечень проектов актуализировался за последний год неоднократно при методической и организационной поддержке аналитического и координационного центров Правительства РФ. При этом работа с региональными властями по актуализации списка проектов не прекращается, перечень будет пополняться проектами, которые смогли бы стать витриной регионов.