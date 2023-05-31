Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
31 мая 2023 18:43  [38] Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым
31 мая 2023 18:12  [74] Дмитрий Чернышенко: "К 2024 году в ПФО планируется привлечь 380 миллиардов рублей и создать более 33 тысяч рабочих мест"
31 мая 2023 17:58  [118] Участниками конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде впервые стали представители стран из объединения БРИКС
31 мая 2023 17:02  [103] Евгений Люлин: "Обновление научных кадров – важнейшая задача, которая поможет достичь технологического суверенитета нашей страны"
31 мая 2023 09:48  [214] Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетит Нижний Новгород 31 мая - 1 июня
30 мая 2023 10:59  [349] Игорь Комаров провёл рабочую встречу с Алексеем Русских в Нижнем Новгороде
29 мая 2023 19:07  [583] Глеб Никитин провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
29 мая 2023 18:58  [497] Сергей Кравцов и Глеб Никитин ознакомились с ходом работ по созданию технопарка СПО на базе "Нижполиграфа"
29 мая 2023 18:03  [553] Представители различных комитетов Госдумы обсудили в Сарове развитие закрытых административно-территориальных образований
29 мая 2023 14:15  [414] Российские регионы смогут досрочно отзывать своих сенаторов
Политика

Дмитрий Чернышенко: "К 2024 году в ПФО планируется привлечь 380 миллиардов рублей и создать более 33 тысяч рабочих мест"

31 мая 2023 18:12  [74] Политика
Фото: аппарат заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко

Фото: аппарат заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко

Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров провели рабочую встречу по социально-экономическому развитию Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

На встрече обсуждались достижение по целям развития экономики ПФО по итогам 1 квартала 2023 года и реализация проектов, отобранных в рамках института кураторства федеральных округов, утвержденного председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"По итогам первого квартала 2023 года достижение ПФО по целям развития экономики и проектам кураторства – 97 процентов. Итоговый показатель ПФО складывается из результатов реализации 80 проектов всех регионов в рамках кураторства. Совместная работа позволит привлечь в экономику округа к 2024 году почти 380 миллиардов рублей, а также создать к 2024 году более 33 тысяч рабочих мест", — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что регионы ПФО в целом не испытывают проблем с выпуском товаров и услуг и увеличением количества рабочих мест. Однако каждая единичная проблема на уровне отдельных регионов и даже отдельных проектов кураторства может сказаться на результатах всего федерального округа. В частности, сразу трем регионам ПФО необходимо улучшить показатели по развитию частных инвестиций и более детально проанализировать причины замедления роста в рамках этого показателя.

"Работа ведется исходя из итогов последнего заседания и высказанных замечаний. Вместе с регионами мы их отработали, в том числе те, которые касаются создания офисов по контролю за проектами и самих проектов. Я думаю, что до конца года мы еще усилим свои позиции. Отдельно нужно обсудить те регионы, которые допустили некоторое снижение по инвестициям. По показателям дохода тоже ведется анализ, и в ближайшее время после отработки с регионом готовы обсудить имеющиеся вопросы. Это ключевые показатели жизни регионов, поэтому будем активно работать и дальше", – сказал Игорь Комаров.

Перечень проектов актуализировался за последний год неоднократно при методической и организационной поддержке аналитического и координационного центров Правительства РФ. При этом работа с региональными властями по актуализации списка проектов не прекращается, перечень будет пополняться проектами, которые смогли бы стать витриной регионов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПФО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph