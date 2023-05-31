ВЭБ.РФ привлечет в экономику России 10 трлн инвестиций за 7 лет Экономика

Одно из главных направлений частных инвестиций в ближайшие годы, по замыслу Правительства, — обеспечение технологического суверенитета России, а также запуск новых производств.

Как сообщает "Коммерсантъ", основным инструментом в этом направлении станет таксономия проектов, разработанная Минэкономразвития и ВЭБ.РФ. С ее помощью корпорация планирует привлечь 10 триллионов рублей частных инвестиций до 2030 года.

Таксономия проектов — это список важнейших технологий, производств и услуг, степень локализации которых в России не достигает 50%. К ним, например, относятся авиапром, фармацевтика и электроника. Так как венчурные инвестиции в новые разработки в этих технологичных областях достаточно рискованны, государство поддержит их с помощью таксономии.

Например, компании из списка могут получать дешевые кредиты в коммерческих банках за счет применения пониженных коэффициентов риска. К 2030 году таких кредитов планируют выдать до 15-20 трлн рублей. Оценивать инвестиционные проекты будут сами банки, вести их реестр ВЭБ.РФ, а проверять на соответствие Банк России.

Одновременно с дешевым кредитованием приоритетных отраслей, государство планирует стимулировать венчурные инвестиции в инновационные стартапы. С одной стороны — это рискованная ниша, и вложения в отдельные проекты в ней часто сгорают. С другой стороны — именно из стартапов вырастают крупные корпорации и IT-гиганты, которые могут быть двигателем развития всей экономики.

В связи с этим ВЭБ.РФ предлагает начать оценивать эффективность высокорисковых инвестиций не по отдельным проектам, а по всему портфелю. Как ранее объяснял глава корпорации Игорь Шувалов, даже если 10–25% стартапов из портфеля окажутся успешными, а их технологии — востребованными, его можно считать удачным. Сегодня такой подход используется во всем мире — главное, чтобы в целом по портфелю не было убытков.

Минэкономразвития уже разработало проект постановления, который дает ВЭБ.РФ право на рискованные вложения в такие портфели и направляет на эти цели 50 млрд руб. Эта инициатива поддержит ускоренную разработку и внедрение перспективных технологий в России. Еще одним новым механизмом по поддержанию экономики станет создание ВЭБ.РФ и коммерческими банкам фондов акционерного капитала для помощи проектам с дефицитом собственных средств. В корпорации гарантируют минимальную доходность таких вложений около 4% в год, а также возврат средств в случае убытков.

ВЭБ.РФ уже активно стимулирует инвестиции и при помощи других инструментов. Не только воплощены в жизнь, но и показывают хорошие результаты антикризисные поручительства, кредиты на сохранение рабочих мест и модернизацию, а также Фабрика проектного финансирования. Как считают эксперты "Коммерсанта", с помощью этих инструментов госкорпорация выполняет важную задачу по привлечению "длинных денег" и поддержке крупных инвесторов при помощи внутренних ресурсов страны. С учетом ограничения возможностей для привлечения иностранных инвесторов, это просто необходимо экономике России. А самое важное, что корпорация гарантирует инвесторам эффективность и окупаемость их вложений.

"Роль ВЭБа как раз и заключается в гарантировании возвратности и платности вложений российских инвесторов в проекты внутри страны. В последние годы финансовая эффективность и окупаемость вложений стали важнейшим приоритетом для ВЭБа и одновременно необходимым условием привлечения ресурсов рыночных игроков", - говорит первый вице-президент Центра стратегических разработок Борис Копейкин.

Сегодня роль ВЭБ.РФ в структурной трансформации российской экономики уникальна. Корпорация не только объединяет государственные и частные интересы и строит на их основе глобальные планы, но и предоставляет бизнесу возможности и инструменты для их реализации. Вот уже 5 лет ВЭБ.РФ под руководством Игоря Шувалова расширяет сферы своей деятельности. Начиная с финансирования строительства школ и общественного транспорта, заканчивая модернизацией коммунальной инфраструктуры, корпорация ставит перед собой цели по повышению качества жизни россиян. Результаты их достижения затронули более 27 млн человек, а общий объем инвестиций в экономику за последние годы превысил 11 трлн рублей.