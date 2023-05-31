Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Гастроли Ростовского драмтеатра
Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
31 мая 2023 18:28  [74] ВЭБ.РФ привлечет в экономику России 10 трлн инвестиций за 7 лет
31 мая 2023 18:06  [88] Правительство Нижегородской области и АНО "Цифровая экономика" заключили соглашение о сотрудничестве
30 мая 2023 16:12  [331] Александр Шаронов: "В Нижегородской области развивается массовая физкультура и спорт, появляются новые спортивные комплексы и объекты"
30 мая 2023 15:39  [446] Минфин РФ не поддерживает использование криптовалют в качестве средств сбережения
30 мая 2023 11:28  [311] Около 170 тыс. тонн сена планируется заготовить в Нижегородской области в 2023 году
29 мая 2023 16:17  [603] Делегация из Ульяновской области во главе с губернатором находится с деловым визитом в Нижнем Новгороде
29 мая 2023 12:43  [434] Программу долгосрочных сбережений граждан запустят в России
29 мая 2023 11:51  [503] Производственно-техническое объединение "Атлант" присоединилось к нацпроекту "Производительность труда"
28 мая 2023 11:12  [587] Глеб Никитин: "Химическая промышленность играет огромную роль в жизни региона"
26 мая 2023 12:12  [648] Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области повышен до уровня ruА+
Экономика

ВЭБ.РФ привлечет в экономику России 10 трлн инвестиций за 7 лет

31 мая 2023 18:28  [74] Экономика

Одно из главных направлений частных инвестиций в ближайшие годы, по замыслу Правительства, — обеспечение технологического суверенитета России, а также запуск новых производств.

Как сообщает "Коммерсантъ", основным инструментом в этом направлении станет таксономия проектов, разработанная Минэкономразвития и ВЭБ.РФ. С ее помощью корпорация планирует привлечь 10 триллионов рублей частных инвестиций до 2030 года.

Таксономия проектов — это список важнейших технологий, производств и услуг, степень локализации которых в России не достигает 50%. К ним, например, относятся авиапром, фармацевтика и электроника. Так как венчурные инвестиции в новые разработки в этих технологичных областях достаточно рискованны, государство поддержит их с помощью таксономии.

Например, компании из списка могут получать дешевые кредиты в коммерческих банках за счет применения пониженных коэффициентов риска. К 2030 году таких кредитов планируют выдать до 15-20 трлн рублей. Оценивать инвестиционные проекты будут сами банки, вести их реестр ВЭБ.РФ, а проверять на соответствие Банк России.

Одновременно с дешевым кредитованием приоритетных отраслей, государство планирует стимулировать венчурные инвестиции в инновационные стартапы. С одной стороны — это рискованная ниша, и вложения в отдельные проекты в ней часто сгорают. С другой стороны — именно из стартапов вырастают крупные корпорации и IT-гиганты, которые могут быть двигателем развития всей экономики.

В связи с этим ВЭБ.РФ предлагает начать оценивать эффективность высокорисковых инвестиций не по отдельным проектам, а по всему портфелю. Как ранее объяснял глава корпорации Игорь Шувалов, даже если 10–25% стартапов из портфеля окажутся успешными, а их технологии — востребованными, его можно считать удачным. Сегодня такой подход используется во всем мире — главное, чтобы в целом по портфелю не было убытков.

Минэкономразвития уже разработало проект постановления, который дает ВЭБ.РФ право на рискованные вложения в такие портфели и направляет на эти цели 50 млрд руб. Эта инициатива поддержит ускоренную разработку и внедрение перспективных технологий в России. Еще одним новым механизмом по поддержанию экономики станет создание ВЭБ.РФ и коммерческими банкам фондов акционерного капитала для помощи проектам с дефицитом собственных средств. В корпорации гарантируют минимальную доходность таких вложений около 4% в год, а также возврат средств в случае убытков.

ВЭБ.РФ уже активно стимулирует инвестиции и при помощи других инструментов. Не только воплощены в жизнь, но и показывают хорошие результаты антикризисные поручительства, кредиты на сохранение рабочих мест и модернизацию, а также Фабрика проектного финансирования. Как считают эксперты "Коммерсанта", с помощью этих инструментов госкорпорация выполняет важную задачу по привлечению "длинных денег" и поддержке крупных инвесторов при помощи внутренних ресурсов страны. С учетом ограничения возможностей для привлечения иностранных инвесторов, это просто необходимо экономике России. А самое важное, что корпорация гарантирует инвесторам эффективность и окупаемость их вложений.

"Роль ВЭБа как раз и заключается в гарантировании возвратности и платности вложений российских инвесторов в проекты внутри страны. В последние годы финансовая эффективность и окупаемость вложений стали важнейшим приоритетом для ВЭБа и одновременно необходимым условием привлечения ресурсов рыночных игроков", - говорит первый вице-президент Центра стратегических разработок Борис Копейкин.

Сегодня роль ВЭБ.РФ в структурной трансформации российской экономики уникальна. Корпорация не только объединяет государственные и частные интересы и строит на их основе глобальные планы, но и предоставляет бизнесу возможности и инструменты для их реализации. Вот уже 5 лет ВЭБ.РФ под руководством Игоря Шувалова расширяет сферы своей деятельности. Начиная с финансирования строительства школ и общественного транспорта, заканчивая модернизацией коммунальной инфраструктуры, корпорация ставит перед собой цели по повышению качества жизни россиян. Результаты их достижения затронули более 27 млн человек, а общий объем инвестиций в экономику за последние годы превысил 11 трлн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph