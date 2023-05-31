ДОМ.РФ представил рынку систему "Цифровой контроль строительства" Бизнес

ТИМ-платформа "Цифровой контроль строительства" (ЦКС) на базе системы наш.дом.рф позволяет создать единую ИТ-среду для управления проектами жилищного строительства с применением технологии информационного моделирования (ТИМ). Как сообщил на профильной сессии ЦИПР-2023 управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, разработанный специалистами Института развития продукт стал одним из первых проектов в рамках Индустриального центра компетенций в сфере строительства.

Платформа даёт застройщиками возможность создавать и вести цифровые информационные модели зданий, помогает соблюдать требования законодательства и нормативных документов в части ТИМ. Её использование снижает риски по всему инвестиционно-строительному циклу и сокращает издержки управления портфелем проектов. Новая система станет основой для плавного перехода застройщиков к применению ТИМ.

В ходе сессии было отмечено, что большинство застройщиков жилья пока не обладают необходимыми компетенциями для перехода на ТИМ с 1 июля 2024 года. Опрос участников рынка, проведенный ДОМ.РФ, показал - 48% девелоперов в ближайшее время планируют начать переход на ТИМ. Этот непростой процесс занимает в среднем 9 месяцев: ознакомление с документацией, поиск подрядчика, обучение сотрудников, запуска «пилотного» проекта, формирование внутренних стандартов.

"Наши продукты в сфере ТИМ призваны обеспечить плавный, бесшовный перевод рынка жилищного строительства на новую модель, для ДОМ.РФ как Института развития – это важная задача. ТИМ эффективен для всех участников рынка. Количество ошибок при проектировании снижается до 80%, точность расчета объемов работ повышается в среднем на 45%, ускоряется документооборот, к минимуму сводится "работа с бумагой" и ошибки из-за человеческого фактора, а за счет цифровой модели упрощается процесс проектного финансирования", - отметил Николай Козак.

Переход на ТИМ, помимо программных продуктов, требует изменений нормативной базы в части ТИМ и подготовку квалифицированных специалистов. По словам директора Единой информационной системы жилищного строительства Александра Лукьянова, такие кадры готовят в Цифровой академии ДОМ.РФ, а Минстрой РФ совместно с ДОМ.РФ на базе техкомитета 505 вырабатывает необходимые изменения в нормативную базу. В частности, был разработан предварительный национальный стандарт (ПНСТ) по созданию цифровых информационных моделей. Сейчас его проект находится на стадии экспертизы и доступен для ознакомления на сайте центра компетенций.

СПРАВКА:

Приказом Росстандарта от 29 марта 2022 сформирован новый технический комитет по стандартизации ТК 505 "Информационное моделирование", председателем которого назначен замглавы Минстроя России Константин Михайлик. Секретариат комитета организован на базе Института развития ДОМ.РФ. Комитет создан для обеспечения последовательной политики министерства по формированию нормативно-технической документации и других инструментов для стимулирования внедрения информационного моделирования в строительстве.