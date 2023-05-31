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Общество

Юрий Шалабаев: "Детство - это время радости, открытий и мечтаний"

01 июня 2023 09:56  [76] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил горожан с Днём защиты детей.

"Детство - это время радости, открытий и мечтаний. Это фундамент нашего будущего, источник энергии и вдохновения. Детская непосредственность, любознательность и творческий подход к жизни приносят радость всем нам", - отметил мэр.

"Хочу выразить благодарность родителям, воспитателям, учителям, которые заботятся о детях, помогают им расти, учиться и развиваться, чувствовать себя защищенными и уверенными в себе. В Нижнем Новгороде много талантливых творческих ребят. Ежегодно более 700 выпускников школ награждаются медалями "За успехи в учении", победители и призёры олимпиад и конкурсов получают городскую стипендию для одарённых детей", - рассказал градоначальник.

"Муниципалитет обязан создать безопасное и благоприятное окружение для каждого ребёнка. Каждый день почти 70 тысяч дошколят переступают порог детских садов, а около 143 тысяч школьников во время учебного года садятся за парты. Мы вместе с родителями и преподавателями стараемся создавать для них комфортное пространство, поддерживаем их таланты и интересы", - добавил глава Нижнего Новгорода.

"Пусть детство каждого ребёнка будет наполнено яркими моментами!" - пожелал в заключение Юрий Шалабаев.

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Теги:
Дети Праздники Юрий Шалабаев
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