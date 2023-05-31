Залы для выписки мам и новорожденных обновят в роддомах Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Залы для выписки мам и новорожденных обновят в роддомах Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Министр отметил, что выписка из роддома должна проходить в максимально удобных и красивых помещениях.

"Обычно самая первая и самая трогательная встреча семьи с малышом происходит в этих помещениях. Фотографии этого трогательного момента мы храним все свою жизнь", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Также он подчеркнул, что все роддома должны соответствовать статусу "доброжелательности к ребенку и маме". Специалисты провели аудит работы организаций и пришли к выводу, что в нижегородских роддомах есть прописанная политика по практике грудного вскармливания и добродушному отношению к малышам и мамам.

Давид Мелик-Гусейнов добавил, что персонал роддомов и перинатальных центров проходит постоянное обучение для приобретения новых знаний.

Ранее сообщалось, что единый бренд "Служба здоровья" появится у всех нижегородских медучреждений.