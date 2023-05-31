Резиденты нижегородской "Квантовой долины" представили свои проекты потенциальным бизнес-партнерам Бизнес

Фото: УК “ИНТЦ “Квантовая долина”

Семь резидентов нижегородского инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" представили свои проекты потенциальным бизнес-партнерам. Об этом сообщили в УК "ИНТЦ "Квантовая долина".

Как отметил генеральный директор управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина", советник по инвестициям и инновациям губернатора Нижегородской области Тимур Халитов, в настоящее время резидентами ИНТЦ являются 15 компаний с заявленным объемом инвестиций в 2 млрд рублей.

"Проекты участников ИНТЦ, безусловно, могут быть полезны реальному сектору экономики. Это будет весомый вклад в науку, инновации и исследования на территории нашего региона", - добавил Тимур Халитов.

Так, компания "Зарядная станция" ознакомила участников презентации со своим проектом по разработке и производству зарядных станций для электромобилей.

"У нас есть модели таких устройств как для домашнего использования, так и для профессионального - зарядки автомобилей такси и электробусов. Надеемся, что сможем помочь в создании инфраструктуры, в том числе для Нижнего Новгорода. Сейчас продажи электромобилей выросли в 3-4 раза. Переход коммерческого транспорта на электричество неизбежен. Все мировые производители заявляют, что к 2030 году перейдут на электродвигатели, а двигатели внутреннего сгорания больше не разрабатываются", - отметил директор ООО "Зарядная станция" Михаил Пахомов.

Руководитель ООО "Системы развития процессов и персонала" Дмитрий Боченков представил систему аналитического управления кадровыми ресурсами, а его коллега из ООО "Аватэк 3Д" Василий Воробьев презентовал оборудование собственной разработки для 3D-печати.

Андрей Пащенко из ООО "АФС52" представил бесконтактные измерительные приборы и оборудование для безопасного судоходства. Илья Астахов из ООО "Бинго-Софт" показал возможности программного обеспечения собственной разработки для автоматизации работы органов государственной власти.

Представитель компании "Фолипласт" Павел Лузин представил проект по производству импортозамещающих деталей из полиуретановых материалов для автомобильной и авиационной промышленности. Руководитель ООО "Комплексные решения" Станислав Серегин показал первые модели инновационной установки для изготовления смазочных масел по запатентованной технологии холодного блендинга. В планах его компании – начало выпуска новых моделей оборудования на базе ИНТЦ "Квантовая долина".

Специальным гостем презентации стал руководитель проектного офиса Агентства инноваций Москвы Максим Власов. Он отметил, что проекты резидентов "Квантовой долины" могут заинтересовать представителей крупного столичного бизнеса и структуры правительства Москвы.

Напомним, ИНТЦ "Квантовая долина" — это территория с особым налоговым режимом для осуществления инновационной деятельности на территории Нижегородской области на пяти направлениям: передовые цифровые, включая квантовые, технологии; инновационные производства, компоненты и материалы; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированные медицина и медицинское приборостроение.

Ранее сообщалось, что инвесторы вложат в проекты ИНТЦ "Квантовая долина" 1,85 млрд рублей. Напомним также, что ИНТЦ "Квантовая долина" и ташкентский технопарк "ИННО" будут совместно реализовывать научные проекты.