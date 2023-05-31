Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
Летний режим работы парка "Швейцария"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
01 июня 2023 11:56  [1] Резиденты нижегородской "Квантовой долины" представили свои проекты потенциальным бизнес-партнерам
01 июня 2023 09:45  [152] ДОМ.РФ представил рынку систему "Цифровой контроль строительства"
31 мая 2023 19:13  [297] Нижегородская платформа будет использована при создании на базе "Гостех" типового сервиса комплексного управления имуществом
31 мая 2023 15:18  [385] Нижегородское правительство и Ростелеком будут сотрудничать при строительстве центра обработки данных
31 мая 2023 13:34  [305] Нижегородцы стали чаще ездить на отдых в Дагестан
31 мая 2023 10:02  [309] "Росгосстрах" в Нижегородской области обеспечил страховой защитой здоровье сотрудников АО "Теплоэнерго" на 17 млрд рублей
30 мая 2023 15:28  [412] "Календарь предпринимателя" на июнь со всеми датами отчетов и уплаты сборов подготовила Корпорация МСП
29 мая 2023 15:42  [657] Нижегородские предприниматели встретились с бизнес-партнерами из Белоруссии в рамках выставки "Металлообработка - 2023"
26 мая 2023 16:25  [792] Французский производитель шин Michelin продал бизнес в России
26 мая 2023 16:08  [759] "Волгаэнергосбыт" сообщает о выставлении отдельных квитанций за отопление и электроснабжение
Бизнес

Резиденты нижегородской "Квантовой долины" представили свои проекты потенциальным бизнес-партнерам

01 июня 2023 11:56  [1] Бизнес
Фото: УК “ИНТЦ “Квантовая долина”

Фото: УК “ИНТЦ “Квантовая долина”

Семь резидентов нижегородского инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" представили свои проекты потенциальным бизнес-партнерам. Об этом сообщили в УК "ИНТЦ "Квантовая долина".

Как отметил генеральный директор управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина", советник по инвестициям и инновациям губернатора Нижегородской области Тимур Халитов, в настоящее время резидентами ИНТЦ являются 15 компаний с заявленным объемом инвестиций в 2 млрд рублей.

"Проекты участников ИНТЦ, безусловно, могут быть полезны реальному сектору экономики. Это будет весомый вклад в науку, инновации и исследования на территории нашего региона", -  добавил Тимур Халитов.

Так, компания "Зарядная станция" ознакомила участников презентации со своим проектом по разработке и производству зарядных станций для электромобилей.

"У нас есть модели таких устройств как для домашнего использования, так и для профессионального - зарядки автомобилей такси и электробусов. Надеемся, что сможем помочь в создании инфраструктуры, в том числе для Нижнего Новгорода. Сейчас продажи электромобилей выросли в 3-4 раза. Переход коммерческого транспорта на электричество неизбежен. Все мировые производители заявляют, что к 2030 году перейдут на электродвигатели, а двигатели внутреннего сгорания больше не разрабатываются", - отметил директор ООО "Зарядная станция" Михаил Пахомов.

Руководитель ООО "Системы развития процессов и персонала" Дмитрий Боченков представил систему аналитического управления кадровыми ресурсами, а его коллега из ООО "Аватэк 3Д" Василий Воробьев презентовал оборудование собственной разработки для 3D-печати. 

Андрей Пащенко из ООО "АФС52" представил бесконтактные измерительные приборы и оборудование для безопасного судоходства. Илья Астахов из ООО "Бинго-Софт" показал возможности программного обеспечения собственной разработки для автоматизации работы органов государственной власти.

Представитель компании "Фолипласт" Павел Лузин представил проект по производству импортозамещающих деталей из полиуретановых материалов для автомобильной и авиационной промышленности. Руководитель ООО "Комплексные решения" Станислав Серегин показал первые модели инновационной установки для изготовления смазочных масел по запатентованной технологии холодного блендинга. В планах его компании – начало выпуска новых моделей оборудования на базе ИНТЦ "Квантовая долина".

Специальным гостем презентации стал руководитель проектного офиса Агентства инноваций Москвы Максим Власов. Он отметил, что проекты резидентов "Квантовой долины" могут заинтересовать представителей крупного столичного бизнеса и структуры правительства Москвы.

Напомним, ИНТЦ "Квантовая долина" — это территория с особым налоговым режимом для осуществления инновационной деятельности на территории Нижегородской области на пяти направлениям: передовые цифровые, включая квантовые, технологии; инновационные производства, компоненты и материалы; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированные медицина и медицинское приборостроение.

Ранее сообщалось, что инвесторы вложат в проекты ИНТЦ "Квантовая долина" 1,85 млрд рублей. Напомним также, что ИНТЦ "Квантовая долина" и ташкентский технопарк "ИННО" будут совместно реализовывать научные проекты.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Инвестиции
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph